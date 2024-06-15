Що пропонує проєкт

Метою проєкту є об'єднання програм соціальної підтримки для допомоги найбільш вразливим категоріям громадян, виведення таких сімей зі складних життєвих обставин та підвищення адресності надання державної допомоги.

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Як зазначено в пояснювальній записці, показник прожиткового мінімуму на законодавчому рівні втратив свою первинну сутність як критерій, що визначає ризик потрапляння громадян за межу бідності.

Він став розрахунковим показником, до якого прив'язано все більше різних виплат, доплат та багатьох інших невластивих системі соціальної підтримки показників.

Цікаво! Зараз у законодавстві до прожиткового мінімуму прив'язано понад 180 різних видів виплат, значна частина яких не має відношення до прожиткового мінімуму як до критерію бідності. Часто розмір соціальних допомог залежить не від того, чи доходи родини нижчі за прожитковий мінімум, а визначається як певний коефіцієнт (як менше, так і понад 100% прожиткового мінімуму).

Як зазначають розробники проєкту, така ситуація унеможливлює використання прожиткового мінімуму за його основним призначенням і відповідно – швидке реагування держави на ризики бідності.

Як це вплине на пенсії

Для осіб, які мають право на пенсію за віком або досягли пенсійного віку, але не мають достатнього страхового стажу, розмір базової величини пенсії буде встановлюватися пропорційно до їхнього страхового стажу.

60% базової величини : для осіб зі страховим стажем менше ніж 10 років.

: для осіб зі страховим стажем менше ніж 10 років. 70% базової величини : для осіб зі страховим стажем від 10 до 20 років.

: для осіб зі страховим стажем від 10 до 20 років. 80% базової величини : для осіб зі страховим стажем від 20 до 30 років.

: для осіб зі страховим стажем від 20 до 30 років. 100% базової величини: для осіб зі страховим стажем 30 і більше років.

Розмір базової допомоги

Міністерство соціальної політики пропонує встановити базову величину на 2025 рік у розмірі 4 000 гривень на першу особу в домогосподарстві, і 70% від цієї суми – на кожного наступного отримувача.

Базова величина допомоги для сім’ї встановлюється таким чином:

100% базової величини : для першого члена сім’ї (уповноваженого представника сім'ї).

: для першого члена сім’ї (уповноваженого представника сім'ї). 70% базової величини: для кожного наступного члена сім’ї.

Для наступних категорій базова величина встановлюється на рівні 100%:

Дитина віком до 6 років.

Дитина з інвалідністю.

Особа з інвалідністю I або II групи.

Дитина, яка утримується матір’ю, що не перебуває у шлюбі, і запис про батька якої у Книзі реєстрації народжень здійснюється за вказівкою матері.

Дитина, яка утримується батьком або усиновлювачем, який не перебуває у шлюбі.

Дитина, яка виховується у багатодітній сім’ї та входить до складу сім’ї.

Важливо! Для дитини, яка виховується у багатодітній сім’ї, розмір базової величини визначається на рівні 100% базової величини.

Приклад розрахунку для сім'ї

Сім'я: двоє дорослих працездатних осіб та двоє дітей віком від 6 до 18 років.

Прожитковий мінімум для сім'ї:

Працездатні особи: 3 028 гривень x 2 = 6 056 гривень.

Діти (6-18 років): 3 196 гривень x 2 = 6 392 гривень.

Загалом: 6 056 гривень + 6 392 гривень = 12 448 гривень.

З урахуванням очікуваного зростання:

Очікуване збільшення прожиткового мінімуму у 2025 році : 12,8%.

: 12,8%. Рівень інфляції споживчих цін : 8,9%.

: 8,9%. Прожитковий мінімум на одну особу: 3 822,75 гривень.

Розрахунок: 12 448 гривень x 12,8% x 8,9% ÷ 4 особи.

Базова соціальна допомога:

Базова величина на першу особу : 4 000 гривень.

: 4 000 гривень. Базова величина на наступних членів сім'ї: 70% від 4 000 гривень = 2 800 гривень.

Підсумок:

Загальна допомога для сім'ї:

4 000 гривень (на першого члена сім'ї) + 2 800 гривень x 3 = 12 400 гривень.

Ця сума дорівнює діючому прожитковому мінімуму сім'ї, тобто 12 448 гривень.

Важливо! Законопроєкт передбачає, що базова соціальна допомога для такої сім’ї складе 12 400 гривень, що відповідає діючому прожитковому рівню для цієї сім’ї.