Какие суммы выделило правительство и на что они будут направлены

Кабинет министров официально распределил 3,77 миллиарда гривен из государственного бюджета на реализацию комплексных планов устойчивости регионов и городов. Соответствующие распоряжения № 1060-р и № 1061-р от 15 октября 2026 года уже опубликованы на Правительственном портале.

Почти 2,2 миллиарда гривен поступят непосредственно в областные бюджеты в виде субвенции. Еще 1,4 миллиарда гривен переданы Государственному агентству восстановления для запуска критически важных проектов на местах.

Обратите внимание! Абсолютным лидером по объему дотаций стала Днепропетровская область, которой перечислили 1,9 миллиарда гривен. Из этой суммы 1,2 миллиарда пойдут на то, чтобы люди гарантированно были обеспечены теплом, более 400 миллионов потратят на выработку энергии, а остальное направят на бесперебойное водоснабжение и физическую защиту инфраструктуры.

Столица также не осталась без внимания. Для Киева предусмотрено почти 492 миллиона гривен, которые пойдут исключительно на защиту систем жизнеобеспечения города от возможных ударов.

Сколько денег достанется другим областям и железной дороге

Финансовую поддержку почувствуют и в других уголках страны. В частности, Харьковская область получит 338 миллионов гривен, Полтавская – 204 миллиона, а Херсонская и Кировоградская – более 120 миллионов каждая. Меньшие суммы, от 3 до 114 миллионов гривен, распределили между Киевской, Львовской, Винницкой, Одесской и рядом других областей.

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Важно! Отдельной строкой правительство профинансировало логистику. На реализацию плана устойчивости "Укрзализныци" направили почти 183 миллиона гривен, чтобы поезда продолжали курсировать несмотря на любые угрозы и отключения.

Выделение этих средств является частью глобальной программы Министерства развития общин и территорий, рассчитанной на текущий год. В условиях постоянных угроз для энергетики и коммунального хозяйства со стороны врага государство вынуждено оперативно закрывать пробелы в финансировании регионов. Это позволит местным властям успеть закупить необходимое оборудование и защитить трансформаторы и насосные станции до наступления сильных холодов.

Кстати, мы писали, что отныне импортные препараты будут поступать в украинские аптеки и больницы значительно быстрее, минуя длительное хранение на транзитных базах. Кабинет Министров максимально упростил процедуры контроля, чтобы лекарства сразу попадали к конечному потребителю.