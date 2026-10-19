Які суми виділив уряд та куди вони підуть

Кабінет міністрів офіційно розподілив 3,77 мільярда гривень з державного бюджету на реалізацію комплексних планів стійкості регіонів та міст. Відповідні розпорядження №1060-р та №1061-р від 15 жовтня 2026 року вже опублікували на Урядовому порталі.

Майже 2,2 мільярда гривень зайдуть безпосередньо в обласні бюджети як субвенція. Ще 1,4 мільярда гривень передали Державному агентству відновлення для запуску критичних проєктів на місцях.

Зверніть увагу! Абсолютним лідером за обсягом дотацій стала Дніпропетровщина, якій перерахували 1,9 мільярда гривень. З цієї суми 1,2 мільярда піде на те, щоб люди гарантовано були з теплом, понад 400 мільйонів витратять на генерацію енергії, а решту спрямують на безперебійне водопостачання та фізичний захист інфраструктури.

Столиця також не залишилася без уваги. Для Києва передбачили майже 492 мільйони гривень, які підуть виключно на захист систем життєзабезпечення міста від можливих ударів.

Скільки грошей дістанеться іншим областям та залізниці

Фінансову підтримку відчують і в інших куточках країни. Зокрема, Харківщина отримає 338 мільйонів гривень, Полтавщина – 204 мільйони, а Херсонщина та Кіровоградщина – понад 120 мільйонів кожна. Менші суми, від 3 до 114 мільйонів гривень, розподілили між Київською, Львівською, Вінницькою, Одеською та низкою інших областей.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Важливо! Окремим рядком уряд профінансував логістику. На реалізацію плану стійкості "Укрзалізниці" спрямували майже 183 мільйони гривень, щоб потяги продовжували курсувати попри будь-які загрози та відключення.

Виділення цих коштів є частиною глобальної програми Міністерства розвитку громад та територій, яка розрахована на поточний рік. В умовах постійних загроз для енергетики та комунального господарства з боку ворога, держава змушена оперативно закривати дірки у фінансуванні регіонів. Це дозволить місцевій владі встигнути закупити необхідне обладнання та захистити трансформатори й насосні станції до настання сильних холодів.

До речі, ми писали, що відтепер імпортні препарати надходитимуть до українських аптек та лікарень значно швидше, оминаючи тривале зберігання на транзитних базах. Кабінет Міністрів максимально спростив процедури контролю, щоб ліки одразу потрапляли до кінцевого споживача.