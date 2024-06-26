Программа Байдена лучше

Совместно подписанное письмо, впервые обнародованное Axios, утверждает, что экономическая программа президента США Джо Байдена, демократа, является "значительно лучше" программы Трампа, бывшего республиканского президента, который стремится ко второму сроку.

Читайте также Как новые европейские облигации помогут Украине

Обещание Трампа ввести жесткие тарифы на китайский импорт приведет к повышению цен на многие товары, которые покупают американские потребители.

Хотя каждый из нас имеет разные взгляды на конкретные экономические политики, мы все согласны, что экономическая программа Джо Байдена значительно лучше программы Дональда Трампа,

– говорится в письме экономистов.

Письмо подписали выдающиеся экономисты, включая Джозефа Стиглица, который получил Нобелевскую премию по экономике в 2001 году, и сэра Ангуса Дитона, лауреата Нобелевской премии по экономике 2015 года.

Как избирательная гонка влияет на экономику США

Байден и Трамп ведут напряженную предвыборную борьбу. Выборы 5 ноября будут решены голосами избирателей в нескольких штатах, которые часто меняют свои политические предпочтения между республиканцами и демократами.

Обратите внимание! Хотя общий уровень инфляции снизился за последние два года, многие американские потребители все еще недовольны высокими ценами на продукты, топливо и другие товары, согласно опросам общественного мнения.

Трамп обещал ввести тарифы на импортные товары, включая до 60% на китайские товары, что, по словам экономистов, приведет к повышению цен для американских потребителей.

Многие американцы обеспокоены инфляцией, которая снизилась чрезвычайно быстро. Они справедливо опасаются, что Дональд Трамп снова разгонит инфляцию своими фискально безответственными бюджетами,

– говорится в письме.

Штаб Трампа немедленно не ответил на запрос о комментариях. Джеймс Сингер, представитель предвыборной кампании Байдена, назвал экономическую программу Трампа опасной.

К слову! Экономика США будет основной темой первого президентского дебатов между Байденом и Трампом в четверг. Трамп обвиняет Байдена в высоких ценах и инфляции, тогда как Байден утверждает, что торговая политика Трампа, включая тарифы, повысит инфляцию.