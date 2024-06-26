Програма Байдена краща

Спільно підписаний лист, вперше оприлюднений Axios, стверджує, що економічна програма президента США Джо Байдена, демократа, є "значно кращою" за програму Трампа, колишнього республіканського президента, який прагне другого терміну.

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Обіцянка Трампа запровадити жорсткіші тарифи на китайський імпорт призведе до підвищення цін на багато товарів, які купують американські споживачі.

Хоча кожен з нас має різні погляди на конкретні економічні політики, ми всі погоджуємося, що економічна програма Джо Байдена значно краща за програму Дональда Трампа,

– йдеться у листі економістів.

Листа підписали видатні економісти, включаючи Джозефа Стігліца, який отримав Нобелівську премію з економіки у 2001 році, та сера Ангуса Дітона, лауреата Нобелівської премії з економіки 2015 року.

Як виборча гонка впливає на економіку США

Байден і Трамп ведуть напружену передвиборчу боротьбу. Вибори 5 листопада будуть вирішені голосами виборців у кількох штатах, які часто змінюють свої політичні вподобання між республіканцями та демократами.

Зауважте! Хоча загальний рівень інфляції знизився за останні два роки, багато американських споживачів все ще незадоволені високими цінами на продукти, пальне та інші товари, згідно з опитуваннями громадської думки.

Трамп обіцяв запровадити тарифи на імпортні товари, включаючи до 60% на китайські товари, що, за словами економістів, призведе до підвищення цін для американських споживачів.

Багато американців занепокоєні інфляцією, яка знизилася надзвичайно швидко. Вони справедливо побоюються, що Дональд Трамп знову розжене інфляцію своїми фіскально безвідповідальними бюджетами,

– йдеться в листі.

Штаб Трампа негайно не відповів на запит щодо коментарів. Джеймс Сінгер, представник передвиборчої кампанії Байдена, назвав економічну програму Трампа небезпечною.

До слова! Економіка США буде основною темою першого президентського дебатування між Байденом і Трампом у четвер. Трамп звинувачує Байдена у високих цінах та інфляції, тоді як Байден стверджує, що торгова політика Трампа, включаючи тарифи, підвищить інфляцію.