Дополнительные 6 тысяч гривен: каким военнослужащим назначат надбавку
Некоторые военные начнут ежемесячно получать дополнительные 6 тысяч гривен к своему денежному обеспечению. Ее назначат автоматически.
Новая надбавка для военных
Бойцы срочной службы будут получать ежемесячное дополнительное вознаграждение в размере 6 тысяч гривен. Также они могут перевестись в категорию мобилизованных.
Читайте также Пенсия военных: какие бывают выплаты и от чего зависятОбратите внимание! Выплаты назначат по закону "О внесении изменений в некоторые законы Украины по отдельным вопросам, связанным с прохождением военной службы во время действия военного положения".
К слову, мужчины, ранее не служившие в ВСУ или других военных формированиях и правоохранительных органах, после мобилизации будут направляться на курс базовой военной подготовки и подготовку по военно-учетной специальности. В связи с этим командиры не будут допускать привлечения к участию в боевых действиях призывников, не прошедших курс базовой подготовки.
На какие льготы могут рассчитывать ветераны войны
Для ветеранов войны от Украины предусмотрены целые списки льгот. В частности, для участников боевых действий (УБД) предназначено множество скидок и процедур без очереди.Напомним! Такие льготы назначаются по закону "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" №3551-ХІІ от 22.10.1993".
Чиновники получают следующие льготы:
- бесплатное получение лекарств, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей;
- безвозмездное зубопротезирование (в первую очередь);
- 75% скидки на квартплату, плату за коммунальные услуги, отопление домов;
- бесплатный проезд;
- пользование при выходе на пенсию поликлиниками и госпиталями. Ежегодное медобследование и диспансеризация;
- первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и госпитализации;
- выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% от зарплаты независимо от стажа работы;
- использование очередного ежегодного отпуска в удобное время и 14 дополнительных дней к нему с сохранением зарплаты;
- преимущественное право оставление на работе при сокращении численности или штата работников;
- первоочередное обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
- первоочередной отвод земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества;
- первоочередной ремонт жилых домов и квартир этих лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий и обеспечении их топливом;
- получение ссуды на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и подворных зданий, дачных домов и благоустройство садовых участков;
- первоочередное поступление в ЖСК, кооперативов по строительству;
- льготы по уплате налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет;
- внеочередное пользование всеми услугами связи и внеочередная установка на льготных условиях квартирных телефонов;
- первоочередное обслуживание предприятиями, учреждениями и организациями службы быта, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, междугороднего транспорта, службами, оказывающими социальные услуги по уходу;
- преимущественное право на поступление в заведения высшего, профессионального высшего образования, право на внеконкурсное поступление в заведения профессионального (профессионально-технического) образования;
- выплата до 5 мая.