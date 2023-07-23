Почти 5 тысяч гривен: кому в августе доплатят солидную сумму

23 июля 2023, 12:29
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В августе в честь всеукраинского праздника для некоторых пенсионеров доплатят определенную сумму. В частности, это касается ветеранов.

Какие доплаты ждут украинцев в августе

Такие выплаты ранее предоставлялись ко Дню Победы (5 мая) для ветеранов и жертв нацистских преследований. Однако теперь такие выплаты предусмотрены Днем Независимости Украины (24 августа), а список их получателей расширен.

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Пока неизвестно на какую сумму могут рассчитывать украинцы, но они вряд ли будут меньше, чем в 2021 году, а именно:

  • лицам с инвалидностью I группы – 4421 гривны;
  • II группы – 3 906 гривен;
  • III группы – 3391 гривны;
  • участникам пострадавших боевых действий и участникам Революции Достоинства – 1 491 гривны;
  • лицам, имеющим особые заслуги перед государством – 4421 гривны;
  • членам семей погибших – 966 гривен;
  • участникам войны – 612 гривны.
Напомним! Эта выплата одноразовая и предоставляется ежегодно в честь национального праздника.

Кто получил надбавки к пенсии в июле

В июле пенсию проиндексировали для 19 419 человек, вышедших отдых по специальным законам. Средний размер доплаты составил 1021 гривну.

Размер повышения выглядел следующим образом:

  • 16 989 пенсионеров по Закону Украины "О государственной службе" – на 1046,70 гривны;
  • 659 пенсионеров по Закону Украины "О статусе народного депутата Украины" – на 1450,98 гривны;
  • 1574 пенсионеров по Закону Украины "О службе в органах местного самоуправления" - на 634,89 гривны;
  • 197 пенсионеров по Закону Украины "О научной и научно-технической деятельности" – на 422,51 гривны.

 

Автор: Тетяна Стельмах