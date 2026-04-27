Россия зарабатывает миллиарды на войне в Иране: сколько еще получит Кремль в мае 2026 года

По предварительным расчетам следующие налоговые поступления в бюджет России составят более 8 миллиардов долларов. Эта сумма должна превысить доходность ресурсов за определенный период 2025 года. Благодаря войне в Иране Россия пытается спасти экономику и пользуется моментом мирового спроса на нефть.

Сколько Кремль заработает на войне в Иране?

О том, сколько дополнительных доходов получит Россия в мае, пишет Reuters.

По расчетам издания налоговые поступления в бюджет России в течение мая 2026 года составят 650 миллиардов рублей или 8,65 миллиардов долларов.

Сумму подсчитали через предварительные данные добычи нефти и цены на ресурс.

Заметьте! В мае 2025 года налоговые поступления в кремлевский бюджет от нефти составляли 512,7 миллиарда рублей.

В то же время в издании отмечают, что "Россия была одним из бенефициаров конфликта на Ближнем Востоке". Так, после фактического закрытия Ормузского пролива – пути, через который проходила пятая часть мировых поставок нефти, Россия получила больший спрос на свои ресурсы.

Однако атаки украинских беспилотников на энергетическую инфраструктуру России ограничили добычу сырой нефти Москвой, которая является третьей по величине в мире после Соединенных Штатов и Саудовской Аравии,

– акцентируют в Reuters.

В то же время из-за непредсказуемых доходов России, экономисты предупреждают, что 2026 год может стать сложным. Зато по оценке издания, поступления в Кремль от продажи нефти и газа в течение января-мая превысят 2,94 триллиона рублей.

Интересно, что в общность статистике за соответствующий период 2025 года (3,16 триллиона рублей), нынешний показатель не будет больше. Как объясняют в материале, определяющим здесь является период января-марта 2026 года, пока цены на российскую нефть не начали расти после начала войны в Иране.

В то же время по данным Министерства финансов, дефицит бюджета России за январь-март 2026 года составил 4,58 триллиона рублей.

Что еще известно о дефиците в Росбюджете?

В интервью для телемарафона "Единые новости" Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с доходами России от нефти.

Президент отметил, что война на Ближнем Востоке усиливает "русских". В то же время ситуация создает серьезное давление на все страны в энергетической и экономической сфере. В частности Зеленский рассказал, что Россия имеет дефицит в 100 миллиардов долларов, который не поможет закрыть даже дополнительная прибыль от продажи нефти.

У России большие проблемы с экономикой. Дефицит бюджета в 100 миллиардов долларов не покрыть за счет короткой войны на Ближнем Востоке. Пока что они покрыли лишь 10%, не более,

– объяснял президент.

В то же время по данным Службы внешней разведки за первые 3 месяца 2026 года Россия потратила больше, чем планировала на весь год.

Дефицит федерального бюджета за первый квартал 2026 года достиг 4,6 триллиона рублей – и это при том, что весь запланированный годовой показатель составляет 3,8 триллиона,

– отмечают в разведке.

Там добавляют, что сейчас основная задача Кремля найти деньги, чтобы "закрыть дыры" в бюджете.

Что известно об экономике России и новых санкциях?

Новое экономическое давление на Кремль должно было начаться от принятия нового пакета европейских санкций. В то же время, как объясняет Иван Ус для 24 Канала, санкции имеют накопительный эффект. То есть сейчас ключевую роль играет то, насколько сильна экономика Украины и насколько сильна экономика в России.

20-й пакет ограничений против России включает ряд сфер, влияющих на экономику. Речь идет о санкциях в отношении теневого флота и российских портов, морских перевозок. В частности европейские ограничения коснутся компаний и банков.

Министр финансов России уже бьет тревогу из-за того, что дефицит в регионах государства возрастет до 1,9 триллиона рублей. В 2026 году проблемными являются более 20 регионов. Известно, что это области, где уменьшили промышленное производство.