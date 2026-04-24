Такое мнение высказал по этому поводу высказал бывший специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью для Суспільного.

Что может заставить Путина закончить войну?

По мнению американского дипломата, Россия уже приобрела большие проблемы в сфере экономики и потери ресурсов, в частности речь идет о мобилизации солдат, замену оборудования, финансирования для оплаты расходов на войну.

Сейчас Путин не заботится о своем народе, поэтому они могут сильно страдать, и его это устраивает. Но когда это начнет угрожать основам российского государства, это будет для него проблемой, потому что он не может позволить себе потерять российское государство,

– говорит он.

По его словам, ситуация постепенно приближается к моменту, когда Владимиру Путину придется сделать сложный выбор – или продолжать войну ценой истощения государства, или согласиться на прекращение огня.

Курт Волкер считает, что российский диктатор в случае угрозы может сосредоточиться на восстановлении страны, которая уже понесла последствия из-за ведения войны. Он надеется, что это может произойти уже в этом или же следующем году.

К слову. Аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщали, что на фоне падения своего рейтинга, Владимир Путин впервые признал проблемы с отключением интернета в России.

С какими проблемами сталкивается Россия?

Напомним, агентство Reuters сообщало, что Россия вынужденно сократила добычу нефти в апреле из-за атак дронами на порты и НПЗ. Это может быть самое резкое месячное падение добычи России за 6 лет.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус в эфире 24 Канала сообщал, что Россия сейчас сталкивается с большим бюджетным дефицитом, который может достигать до 5 триллионов рублей.

ISW сообщало, что, вероятно, Россия для призрачного усиления собственных позиций занижает свой дефицит бюджета на 30 миллиардов долларов, а реальный показатель инфляции приближается к 15% вместо официальных 5,86%.

Кстати, политолог Валерий Дымов рассказывал 24 Каналу, что российский диктатор Владимир Путин рассчитывал на другие результаты войны, но пока ситуация на фронте и в экономике страны идет не по плану.