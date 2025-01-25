На паузу поставят проведение платежей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "ПриватБанк".

Смотрите также НБУ выводит из обращения гривны старого образца: можно ли их использовать

Когда не будет работать Приват24

"В ночь на 26 января 2025 года "ПриватБанк" проводит плановые регламентные работы систем и сервисов, чтобы обеспечить бесперебойную работу и безопасность операций в цифровом банке", – сообщили в пресс-службе.

Поэтому в приложении Приват24 временно приостановят платежи для физических лиц.

Работы продлятся с 00:00 до 05:00 26 января.

Если в период проведения работ вы планируете платежи через Приват24 – советуем сделать это заранее, или провести после завершения работ,

– отметили в "ПриватБанке".

Напомним, что с 1 февраля банки устанавливают месячный лимит на переводы до 150 тысяч гривен по реквизитам IBAN для клиентов. Новые ограничения не будут касаться лиц с подтвержденными источниками доходов, например, владельцев зарплатных карт или волонтеров.