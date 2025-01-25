На паузу поставлять проведення платежів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "ПриватБанк".

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Коли не працюватиме Приват24

"У ніч на 26 січня 2025 року "ПриватБанк" проводить планові регламентні роботи систем та сервісів, щоб забезпечити безперебійну роботу та безпеку операцій в цифровому банку", – повідомили у пресслужбі.

Через це у застосунку Приват24 тимчасово призупинять платежі для фізичних осіб.

Роботи триватимуть з 00:00 до 05:00 26 січня.

Якщо у період проведення робіт ви плануєте платежі через Приват24 – радимо зробити це заздалегідь, чи провести після завершення робіт,

– наголосили у "ПриватБанку".

Нагадаємо, що з 1 лютого банки встановлюють місячний ліміт на перекази до 150 тисяч гривень за реквізитами IBAN для клієнтів. Нові обмеження не стосуватимуться осіб із підтвердженими джерелами доходів, наприклад, власників зарплатних карток чи волонтерів.