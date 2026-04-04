Что означает признак дохода "127" и в каких случаях его используют

Признак дохода "127" применяют для отражения доходов, которые не входят в определенные категории. Речь идет о случаях, когда выплата физическому лицу не подпадает ни под один другой признак.

Что стоит знать о признаке дохода "127"?

Данные вносят в Приложение 4ДФ уже по факту осуществления соответствующих платежей.

У Налоговой службе объясняют, что признак дохода "127" в Приложении 4ДФ используется для так называемых "других доходов" – то есть тех, которые не имеют отдельной специальной категории в Справочнике.

Например, так могут отражаться выплаты после увольнения работника: различные надбавки, доплаты, премии или другие компенсации, которые были начислены уже после прекращения трудовых отношений.

Напомним! Признак дохода следует указывать в графе 6 Приложения 4ДФ, тогда как в графах 4 и 5 отражаются суммы фактически перечисленных налогов в бюджет в отчетном месяце.

К слову, НДФЛ – это обязательный платеж, который взимают с доходов физических лиц. Например, для заработной платы ставка составляет 18%, для начисленных резидентом дивидендов или дохода от продажи недвижимого имущества – 5% и тому подобное.

