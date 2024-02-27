В "раю" проблемы: Россия введет запрет на экспорт бензина

В марте российское правительство введет ограничения на экспорт бензина. Похожий запрет был еще в сентябре прошлого года. Тогда это делали якобы для "стабилизации на внутреннем рынке".

Кого временный запрет не коснется

Как сообщают российские СМИ, с 1 марта правительство страны-агрессора планирует запретить экспорт бензина. Известно, что продлится ограничение полгода.

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Представитель вице-премьера России Александра Новака подтвердил это решение. Кроме того, он заявил, что такой запрет сможет "нивелировать рост спроса в весенний и летний периоды, а также во время плановых ремонтов НПЗ".

Ограничения были и раньше

Запрет будет касаться не всех стран. Например, страны Евразийского экономического союза, Южной Осетии, Абхазии, Монголии и Узбекистана смогут покупать топливо.

Напоминаем, что такой запрет на экспорт уже был, а именно в сентябре 2023 года. Объяснения относительно такого решения были похожими на нынешние, а именно "такие действия должны стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке и снизить цену для потребителей".

Тогда в эфире 24 Канала эксперт Олег Пендзин объяснил, что в России пытаются скрыть реальную ситуацию с топливом. На самом же деле его не хватает по некоторым причинам.

эксперт Олег Пендзин объяснил, что в России пытаются скрыть реальную ситуацию с топливом. На самом же деле его не хватает по некоторым причинам. Он заявил, что такими причинами являются: ремонт нефтеперерабатывающих предприятий и расходы на войну.