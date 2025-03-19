Продажа портов в Панаме США возмутила Пекин: Китай начал расследование

Китайские власти начали расследование после того, как гонконгская компания CK Hutchison согласилась продать свои активы, в том числе два порта в Панаме, инвесторам во главе с американской компанией BlackRock.

Китай недоволен продажей Панамских портов

Пекин выразил недовольство тем, что сделку на 22,8 миллиарда долларов США заключили без его согласования. Китайские власти планировали использовать этот актив как инструмент влияния в переговорах с США., передает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Китайские регуляторы получили задание проанализировать сделку и найти способы ее блокировки. Однако Пекин имеет ограниченные юридические возможности для вмешательства, поскольку активы расположены за пределами материкового Китая и Гонконга.

Интересно, что несмотря на несогласие Пекина, стороны планируют подписать окончательные документы до 2 апреля. После этого необходимо будет получить одобрение регуляторов. Ранее китайское правительство открыто заявило, что соглашение является "предательством китайского народа".

Что известно о ситуации с Панамским каналом