Бюджет Украины на 2026 год: как вырастут расходы на Президента и ОП
- Правительство предлагает увеличить расходы на содержание Офиса Президента более чем на 12% в 2026 году.
- Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы на Офис Президента в размере 878 миллионов гривен.
Правительство предлагает увеличить расходы на содержание Офиса Президента. Годовой бюджет главы государства и его аппарата может вырасти более чем на 12%.
Как вырастут расходы на содержание Офиса Президента?
Расходы на содержание Офиса Президента Украины в следующем году могут значительно возрасти. В проекте бюджета на 2026 год правительство заложило на эти цели 878 миллионов гривен, что почти 100 миллионов больше текущего года, пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение народного депутата Ярослава Железняка.
Для сравнения: в 2025 году эта статья расходов составляет 782,3 миллиона гривен. Из них более 454 миллионов направлены на фонд оплаты труда, а еще 351,9 миллиона – на коммунальные расходы.
Что еще известно о бюджете на 2026 год?
Правительство Украины прогнозирует, что в 2026 году рост зарплат замедлится до 16%. Средний размер заработной платы в Украине превысит 30 тысяч гривен (30 032 гривны). Прогнозируемый уровень инфляции в Украине с декабря 2025 года по декабрь 2026 года составит 9,9%.
Кроме того, бюджетом предусмотрено повышение прожиточного минимума до 3209 гривен и минимальной пенсии – до 2595 гривен. На пенсионные расходы в следующем году заложено 1 триллион 27 миллиардов гривен, что на 123,4 миллиарда превышает аналогичный показатель 2025 года.
Запланировано увеличение социальных расходов в 2026 году составит 45,3 миллиарда гривен, а их общий объем достигнет 467,1 миллиарда. Дополнительные средства предназначены для финансирования ключевых инициатив: помощи внутренне перемещенным лицам, людям с инвалидностью, обеспечения протезирования и реализации программ "еЯсла" и "Пакет школьника".