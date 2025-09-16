Правительство предлагает увеличить расходы на содержание Офиса Президента. Годовой бюджет главы государства и его аппарата может вырасти более чем на 12%.

Как вырастут расходы на содержание Офиса Президента?

Расходы на содержание Офиса Президента Украины в следующем году могут значительно возрасти. В проекте бюджета на 2026 год правительство заложило на эти цели 878 миллионов гривен, что почти 100 миллионов больше текущего года, пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение народного депутата Ярослава Железняка.

Для сравнения: в 2025 году эта статья расходов составляет 782,3 миллиона гривен. Из них более 454 миллионов направлены на фонд оплаты труда, а еще 351,9 миллиона – на коммунальные расходы.

Что еще известно о бюджете на 2026 год?