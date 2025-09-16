Уряд пропонує збільшити видатки на утримання Офісу Президента. Річний бюджет глави держави та його апарату може зрости на понад 12%.

Як зростуть витрати на утримання Офісу Президента?

Витрати на утримання Офісу Президента України у наступному році можуть значно зрости. У проєкті бюджету на 2026 рік уряд заклав на ці цілі 878 мільйонів гривень, що на майже 100 мільйонів більше за поточний рік, пише 24 Канал з посиланням на допис народного депутата Ярослава Железняка.

Для порівняння: у 2025 році ця стаття видатків становить 782,3 мільйона гривень. З них понад 454 мільйони спрямовані на фонд оплати праці, а ще 351,9 мільйона – на комунальні витрати.

Що ще відомо про бюджет на 2026 рік?