Рост доллара до 50 гривен: возможен ли такой сценарий

По прогнозам банкира, такое развитие событий по курсу маловероятно в 2023 году. Однако следует помнить, что все будет зависеть от событий на фронте.

Доллар по 50: что говорят банкиры

Как рассказывает глава Правления IBOX BANK Петр Мельник, рост курса валют до 50 гривен за доллар в ближайшее время маловероятен.

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Если ситуация на фронте не изменится радикально, существенных валютных колебаний ждать не стоит,

– добавил банкир.

Кроме того, не стоит в ближайшее время ожидать и роста официального курса. НБУ пока не видит необходимости в этом.

Курс валют будет зависеть от ситуации на фронте, поэтому пока рано говорить, что будет ждать Украину в течение всего 2023 года. Можно сказать только, что начало года на межбанке и в обменниках не предполагает существенных колебаний курса гривны по отношению к иностранным валютам.

Доллар может подняться в январе и феврале

Такой прогноз 24 Каналу дал директор департамента казначейства Акционерного Общества "КОМИНБАНК" Герман Марченко.

Предугадать трудно, но возможные колебания курса в течение двух первых месяцев года вряд ли превысят 3%,

– заметил Марченко.

Поэтому курс доллара может быть в диапазоне где-то от 40 до 42 гривен за доллар.

В целом ситуация на валютном рынке в первую неделю 2023 года опиралась на:

стратегию Национального банка по удержанию баланса между спросом и предложением на наличную валюту,

эффективность новых депозитных конвертационных программ, направленных на удовлетворение спроса преимущественно на наличный доллар,

уровень инфляции.

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Курс валют по состоянию на утро 11 января

Доллар

Наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем за 40,20 гривны, а купить за 40,70 гривны. В обменниках покупают в среднем за 40,30 гривны, а продают – за 40,62 гривны, по данным finance.ua. На черном рынке покупка в среднем на уровне 40,40 гривны, а продажа – 40,55 гривны.

Евро

Европейскую валюту банки покупают за 42,20 гривны, а продают в среднем за 42,95 гривны. В обменниках колеблется на уровне: покупка – 42,45 гривны, а продажа – 42,97 гривны. На черном рынке евро покупают по 42,65 гривны, а продают за 42,86 гривны.