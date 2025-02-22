Будет ли дорожать доллар в последнюю неделю февраля

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что на следующей неделе ситуация на рынке существенно не изменится. Речь идет о том, что курсовые изменения не будут представлять угрозы, а рынок будет оставаться в состоянии прогнозируемости и относительной стабильности.

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Лесовой зато не отрицает, что рынок может находиться и под давлением различных обстоятельств. Но Нацбанк сможет минимизировать курсовые изменения благодаря своим действиям.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Кроме того, стоит внимания и чисто сезонный фактор снижения спроса на валюту из-за существенного, по сравнению с декабрем, сокращения расходов. А еще на рынок вышли экспортеры, пытающиеся реализовать избыток валюты, что само по себе свидетельствует об определенной курсовой стабильности, которая будет продолжаться и в дальнейшем.

В то же время по словам банкира пока приняты эффективные меры по уменьшению инфляции и укрепления гривны, а именно январское увеличение учетной ставки до 14,5%.

Обратите внимание! Наличный рынок будет реагировать на курсовые показатели межбанка с добавлением незначительной комиссии: 41,60 – 42,20 гривны за доллар (на межбанке) и 41,60 – 42,30 гривны за доллар (на наличном рынке).