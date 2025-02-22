Чи буде дорожчати долар в останній тиждень лютого

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що наступного тижня ситуація на ринку суттєво не зміниться. Йдеться про те, що курсові зміни не становитимуть загрози, а ринок залишатиметься в стані прогнозованості та відносної стабільності.

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Лєсовий натомість не заперечує, що ринок може перебувати й під тиском різноманітних обставин. Але Нацбанк зможете мінімізувати курсові зміни завдяки своїм діям.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Крім того, вартує уваги і суто сезонний чинник зниження попиту на валюту через суттєве, порівняно з груднем, скорочення видатків. А ще на ринок вийшли експортери, що намагаються реалізувати надлишок валюти, що саме по собі свідчить про певну курсову стабільність, яка триватиме і надалі.

Водночас за словами банкіра наразі вжиті ефективні заходи з применшення інфляції та зміцнення гривні, а саме січневе збільшення облікової ставки до 14,5%.

Зверніть увагу! Готівковий ринок реагуватиме на курсові показники міжбанку з додаванням незначної комісії: 41,60 – 42,20 гривні за долар (на міжбанку) та 41,60 – 42,30 гривні за долар (на готівковому ринку).