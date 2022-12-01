Что будет с курсом доллара через неделю: прогноз эксперта

Война в любом случае давит на валютный рынок Украины. Однако это давление влечет за собой незначительные колебания в ту или иную сторону. Что будет с курсом на следующую неделю, читайте в материале.

Ситуация на наличном рынке

Как рассказывает 24 каналу Герман Марченко, директор департамента казначейства Акционерного Общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK), на следующей неделе ситуация на наличном валютном рынке будет оставаться стабильной и контролируемой.

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Герман Марченко Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK) В настоящее время нет никаких экономически обоснованных причин резкого изменения курса доллара. Вместо этого уравновешивание спроса и предложения на наличный доллар вероятно за счет увеличения операций по снятию гривневой наличности на случай непредвиденных обстоятельств, связанных с энергообеспечением.

Эксперт прогнозирует, что это может стать опосредованным фактором, несколько сдерживающим амплитуду колебаний курса на валютном рынке.

Что будет влиять на стабильность

Именно поэтому в периодкурс доллара будет находиться уже в привычных нам в последнее время "рамках" –

На следующей неделе главными экономическими рычагами, влияющими на стабильность ситуации на валютном рынке, станут:

уменьшение спроса на наличный доллар за счет роста популярности наличной гривны;

финансовая помощь стран-партнеров Украины – новости о новых траншах;

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снижение объемов импорта из-за ухудшения ожиданий населения;

продолжение работы "зернового коридора".

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