Что будет с курсом доллара через неделю: прогноз эксперта
Война в любом случае давит на валютный рынок Украины. Однако это давление влечет за собой незначительные колебания в ту или иную сторону. Что будет с курсом на следующую неделю, читайте в материале.
Ситуация на наличном рынке
Как рассказывает 24 каналу Герман Марченко, директор департамента казначейства Акционерного Общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK), на следующей неделе ситуация на наличном валютном рынке будет оставаться стабильной и контролируемой.
Читайте также Утихомирил ситуацию, но что дальше: изменится ли позиция НБУ относительно фиксации курса
В настоящее время нет никаких экономически обоснованных причин резкого изменения курса доллара. Вместо этого уравновешивание спроса и предложения на наличный доллар вероятно за счет увеличения операций по снятию гривневой наличности на случай непредвиденных обстоятельств, связанных с энергообеспечением.
Эксперт прогнозирует, что это может стать опосредованным фактором, несколько сдерживающим амплитуду колебаний курса на валютном рынке.Именно поэтому в период с 5 по 12 декабря курс доллара будет находиться уже в привычных нам в последнее время "рамках" – 40 – 41 гривен.
Что будет влиять на стабильность
На следующей неделе главными экономическими рычагами, влияющими на стабильность ситуации на валютном рынке, станут:
- уменьшение спроса на наличный доллар за счет роста популярности наличной гривны;
- финансовая помощь стран-партнеров Украины – новости о новых траншах;
К теме Замедляется ли инфляция в Украине и как влияют на экономику успехи ВСУ
- снижение объемов импорта из-за ухудшения ожиданий населения;
- продолжение работы "зернового коридора".
Курс доллара в первый день зимы
- По данным Минфина, 1 декабря ноября наличный доллар в банках Украины можно купить в среднем за 39,90 гривны, а продать за 40,40 гривны.
- Курс в обменниках Украины в среднем покупают за 39,88 гривны, а продают – за 40,32 гривны, по данным finance.ua.
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,12 грн., а продажа – 40,25 грн.