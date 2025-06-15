Евро вместо доллара: как изменится валюта на следующей неделе

На сегодня ажиотажа на рынке в отношении евро нет, а потому на следующей неделе прогнозируется, что курс европейской валюты будет мало чем отличаться от предыдущей недели.

От чего будет зависеть курс евро на следующей неделе

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой говорит, что евро будет держаться в среднем от 45,50 гривны до 47,50 гривны за валюту.

Читайте также Для привлечения филиалов: иностранные банки получат доступ к средствам населения России

Поэтому, формировать курс на следующей неделе будут мировые тренды, например торги пары доллар/евро. Именно они будут определять текущий курс европейской валюты.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Сейчас соотношение этих валют является более или менее адекватным экономической ситуации в мире, вызванной "таможенным новаторством" США: 1 евро = 1,12 – 1,15 доллара.

Несмотря на такую ситуацию, Лесовой не советует менять курс доллара и курс евро для выгоды. Все потому, что сейчас нет причин для обесценивания доллара, а потому курс евро по отношению к доллару не будет "бешеным".

Заметьте! С 16 июня по 22 июня курс евро на межбанке и на наличном рынке будут на одинаковом уровне – 45,50 – 47,50 гривны.