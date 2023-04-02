Цены на продукты вырастут, а горючее подешевеет: что больше всего будет удивлять украинцев в апреле
Апрель может принести немало изменений для украинцев: цены на некоторые овощи и мясо вырастут, курс доллара будет то подниматься, то опускаться, а горючее будет стабильно продолжать падать. К чему готовиться перед пасхальными праздниками, узнавал 24 Канал.
НДС на горючее возвращают: какой будет цена в апреле
Еще в сентябре 2022 года правительство приняло законопроект, вернувший акциз на горючее. Однако уже в июле 2023 года вернут и НДС на прежний уровень, то есть с 7% до 20%.
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По словам главы финансового комитета Даниила Гетманцева, решение об отмене акциза и уменьшении ставки НДС было ошибочным. Из-за этого немало нелегальных "бочек выросли, как грибы после дождя".Несмотря на это, с начала 2023 года цены на топливо падают. На украинских заправках средняя стоимость опустилась где-то на уровне 5–7 гривен. Если раньше бензин А-95 стоил более 50 гривен, то сейчас около 47,3 гривны, а дизтопливо с 55 гривен упало в цене до 47,7 гривны.
Как говорит Сергей Куюн, директор Консалтинговой группы "А-95", украинцам не стоит ожидать повышения цен сейчас. Для этого нет никаких причин.
Мы хорошо подготовились к эмбарго на российскую нефтепродукты, стартовавшему с 5 февраля. И накануне сезона посевной у нас нет проблем с горючим.
По словам эксперта, цена существенно начала снижаться из-за двух ключевых факторов.
- Первый – это огромные запасы горючего. Сейчас на рынке больше горючего, чем в довоенные январь и февраль 2022 года.
- Второй – это то, что цена на нефть и нефтепродукты в мире за последние несколько месяцев упала почти на 15%.
Кроме того, потенциал для дальнейшего снижения будет сохраняться. Поэтому цена на горючее может в течение недели – двух недель упасть еще на две гривны.
Мартово-апрельский переход: курс доллара удивляет
Дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка Антон Куренный прогнозирует, что в настоящее время наличный рынок стабилизировался. Однако есть такой вариант, что из-за низкого спроса на валюту и сниженной заинтересованности в открытии 3-месячных валютных депозитов курс может вернуться к уровню 39 гривен.
В то же время, как рассказывает Герман Марченко, директор департамента казначейства Акционерного Общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK), в начале апреля курс доллара будет находиться на уровне 37,8 – 38,8 гривны.
Кроме того, вполне возможно, что гривна может еще укрепиться на 2–3%. Это можно будет проследить в пасхальный период, который начнется ближе к концу недели.
В апреле не предусматривается существенных экономических и военно-политических причин для глобальных изменений курса. Впрочем, есть факторы, которые могут повлиять на валюту:
- Размер макрофинансовой помощи от США, ЕС, Великобритании и других партнеров. Украина за январь-февраль получила более 6,3 миллиарда долларов.
- Экспортные поступления валюты от продажи зерна, металлопродукции и прочее. Потенциальное расширение перечня экспортируемых товаров и продукции.
- Политика правительства, направленная на стимулирование экономического развития страны (налоговая и социальная политика, стратегия развития ВПК, строительной отрасли и т.п.).
- Размер инфляции (фактический уровень потребительских цен в связи с размером доходов граждан).
Ждать ли стабильности на рынке недвижимости
В комментарии Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости, рассказал, что в краткосрочной перспективе существенных изменений на рынке недвижимости не предполагается.Сейчас цены стабильны и наблюдается небольшое количество предложений на вторичном рынке по сравнению с довоенным периодом.
Учитывая весеннюю сезонность, большим спросом может пользоваться загородная недвижимость. Впрочем, предпочтения покупателей не изменились – больше ищут вторичную недвижимость с ремонтом или недорогое социальное жилье. А вот инвестиции в первичный рынок – незначительны. Сейчас все ожидают государственных ипотечных программ и компенсации потерянного или поврежденного жилья.
Относительно цен, то они могут вырасти в тех регионах, где было значительное падение после войны, а это Харьков, Николаев и Днепр. Но не стоит волноваться, они все равно будут ниже довоенных показателей.
Кроме того, эта весна будет более активной по сравнению с зимним периодом. Поэтому на рынке недвижимости будет определенное оживление. А после победы спрос все больше будет увеличиваться, как и цены на недвижимость.
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Пасхальный бум: что будет с ценами в апреле
- Лук;
Рост цен на овощи происходит под влиянием сезонного фактора и Великого поста – в результате повышенного спроса на овощные. По прогнозным расчетам ученых Института аграрной экономики, тенденция к удорожанию овощей – на 7–10% – сохранится до конца пасхальных праздников.
- Мясо;
Ведущий научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка национального научного центра "Институт аграрной экономики" Наталья Копытец говорит, что повышенный спрос на все виды мяса накануне пасхальных праздников обусловит рост цен в пределах 5–7%.
По состоянию на 21 марта 2023 по сравнению с началом года в розничной сети все виды мяса подорожали. Исключение составляли куриное филе, свиная грудинка и сало соленое. Цены на них снизились на 0,3–2,8 %.
- Крупы и хлебобулочные изделия;
- По сравнению с январем рис подешевел на 1,4% – с 59,97 гривны до 59,13 гривны за килограмм.
- Гречка потеряла в цене еще 4,6% – 65,73 гривны.
- Крупы манные и ячневые подешевели на 1,3% и 1,4% соответственно.
- Крупы пшеничные подешевели на 0,4% – с 17,96 до 17,89 гривны.
- И только пшено подорожало на 4,4% – до 27,23 гривны.
- Яйца;
Светлана Пашко, старший научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики", заверила, что перед такими праздниками, как Пасха, цены на яйца традиционно повышаются.
- В апреле прошлого года десяток яиц стоил 36 гривен.
- В этом же году на конец марта цена составляет 71–74 гривен за десяток.
По прогнозным расчетам рост цен на яйца в преддверии пасхальных праздников ожидается небольшим – в диапазоне 5–7 %, ведь они и так слишком высоки. Кроме того, рост цен на куриные яйца закономерно приводит к сокращению их потребления, особенно при снижении покупательной способности населения.