Факторы, влияющие на доллар в ноябре

Как рассказал 24 каналу Олег Гетман, экономист и специалист Экономической экспертной платформы, изменится ли курс в ноябре, будет зависеть от десятка переменных факторов. Это и ситуация на межбанке, торговом и платежном балансах.

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Олег Гетман Экономист и специалист Экономической экспертной платформы К примеру, если США в следующем месяце, то есть в ноябре, дадут Украине 5 миллиардов долларов, это усилит курс. Если не дадут, то, соответственно, не состоится ссылка. Если же дадут всего 2 миллиарда долларов, то ситуация с курсом будет колебаться где-нибудь по середине.

Курс будет зависеть и от "зернового коридора". Перекрыв его с конца ноября, гривна может сильно ослабнуть, а доллар резко вырастет.

Ситуация на фронте также будет влиять на курс. Если будут новые сдвиги, будет успешное наступление, или наоборот, так что на это будет реагировать и доллар.

Важно, что НБУ максимально будет сглаживать колебания доллара. Поэтому безумных "прыжков" не будет.

Наличный доллар в коридоре 37-42 гривны за доллар будет постоянно колебаться на следующий год. Никто пока не знает, в какую сторону это будет в следующем месяце,

– добавил собеседник.

Почему доллар на этой неделе резко подешевел

Причина в "зерновом коридоре", объясняет экономист. Экспортеры заводят в Украину валютную выручку за то, что продали в августе и сентябре.

Дополнительно НБУ три месяца назад открыл возможность конвертировать людям в депозиты по курсу 36,6 гривны. Сейчас люди по депозитам вот эти доллары получат и продают,

– замечает Олег Гетман.

Еще немаловажным фактором является ситуация с энергетикой. Люди снимают деньги, чтобы приобрести все, чтобы не остаться без света: это и генераторы, источники бесперебойного питания, а кто вообще начинает утеплять дом. Это влияет на то, что валюта попадает на наличный рынок.

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Каков доллар на сегодня

В банках валюта остановилась на среднем уровне 39,40 гривен (-40 копеек против 25 октября). В то время как продают ее за 40,40 гривны (-20 копеек).

В обменниках покупают доллар за 39,30 гривны (-27 копеек), а продают – за 40,21 гривны (-27 копеек), по данным finance.ua.

Что касается черного рынка, то купить доллар можно за 39,85 гривны (-25 копеек), а продать – 40,05 гривны (-25 копеек).

Глобальная криптобиржа Bybit отмечает расширение своего сообщества до 10 миллионов пользователей. В честь этого Bybit отменил комиссии по спотовой торговле криптовалютами.