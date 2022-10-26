Чинники, що впливатимуть на долар в листопаді

Як розповів 24 каналу Олег Гетман, економіст та фахівець Економічної експертної платформи, чи зміниться курс у листопаді залежатиме від десятка перемінних факторів. Це і ситуація на міжбанку, у торговому та платіжному балансах.

Читайте також Кредит у біткойні: чи вигідніший він за традиційну позику

Олег Гетман Економіст та фахівець Економічної експертної платформи До прикладу, якщо США наступного місяця, тобто у листопаді, дадуть Україні 5 мільярдів доларів, то це підсилить курс. Якщо не дадуть, то відповідно не відбудеться посилання. Якщо ж дадуть лише 2 мільярди доларів, то ситуація з курсом буде коливатися десь по середині.

Курс залежатиме й від "зернового коридору". Перекривши його з кінця листопада, гривня може сильно ослабнути, а долар різко виросте.

Ситуація на фронті також на курс впливатиме. Якщо будуть нові зрушення, буде успішний наступ, або ж навпаки, отже на це реагуватиме й долар.

Важливо, що НБУ буде максимально згладжувати коливання долара. Тому шалених "стрибків" не буде.

Готівковий долар у коридорі 37 – 42 гривні за долар буде постійно коливатися на наступний рік. Ніхто поки не знає, у який бік це буде наступного місяця,

– додав співрозмовник.

Чому долар цього тижня різко подешевшав

Причина у "зерновому коридорі", пояснює економіст. Експортери заводять в Україну валютний виторг за те, що продали у серпні та вересні.

Додатково, НБУ три місяці тому відкрив можливість конвертувати людям в депозити по курсу 36,6 гривні. Зараз люди з депозитів ось ці долари отримають і продають,

– зауважує Олег Гетман.

Ще важливим фактором є ситуація з енергетикою. Люди знімають гроші, аби придбати все, щоб не залишитися без світла: це й генератори, джерела безперебійного живлення, а хтось взагалі починає утеплювати будинок. Це все впливає на те, що валюта потрапляє на готівковий ринок.

Актуально Платити більше таки доведеться: що буде з тарифами на газ

Яким є долар на сьогодні

У банках валюта зупинилася на середньому рівні 39,40 гривень (-40 копійок проти 25 жовтня). Тоді як продають її за 40,40 гривні (-20 копійок).

В обмінниках купують долар за 39,30 гривні (-27 копійок), а продають – за 40,21 гривні (-27 копійок), за даними finance.ua.

Щодо чорного ринку, то купити долар можна за 39,85 гривні (-25 копійок), а продати – 40,05 гривні (-25 копійок).

Глобальна криптобіржа Bybit святкує розширення своєї спільноти до 10 мільйонів користувачів. В честь цього Bybit скасував комісії на спотову торгівлю криптовалютами.