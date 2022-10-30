Прогнозы экспертов в ноябре: чего ждать от курса, цен, тарифов и рынка недвижимости

С 1 ноября украинцев ждет немало запланированных изменений. Вместе с тем большинство волнует, что будет с курсом тарифами, ценами и так далее. Поэтому Экономика 24 уже традиционно опросила экспертов, чтобы узнать, что ждет население.

Что будет с долларом

Экономический эксперт Даниил Монин, в комментарии 24 каналу, рассказал, что ситуация на валютном рынке в октябре превысила ожидания. Несмотря на то, что НБУ тратил на валютном рынке около 600 миллионов долларов в неделю – это были приемлемые для него расходы с учетом того, что официальный курс остался на уровне 36,6 гривны за доллар.

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Даниил Монин Экономический эксперт Курс на ноябрь и до конца текущего года сейчас наблюдается на текущем уровне. До конца года в Украину должны зайти деньги от США – 4,5 миллиарда грантов, еще 3 миллиарда евро кредитов от ЕС (2 миллиарда было получено в октябре) и 1,3 миллиарда долларов от МВФ. Таким образом, Украина обеспечивает поддержку до конца года, что позволяет перекрывать нехватку валюты по экспорту-импорту.

Вдобавок, уже сейчас ожидается, что США и ЕС в следующем году закладывают по 1,5 миллиарда долларов в месяц финансовой поддержки Украины. А это 36 миллиардов долларов в год, что в целом выглядит оптимистично даже с учетом затягивания войны на длительный период с точки зрения курса гривны в 2023 году.

Экономист Олег Гетман добавляет, что курс в ноябре будет зависеть от десятка переменных факторов. Это и ситуация на межбанке, торговом и платежном балансах.

Олег Гетман Экономист и специалист Экономической экспертной платформы Наличный доллар в коридоре 37 – 42 гривны за доллар будет постоянно колебаться на следующий год. Никто пока не знает, в какую сторону это будет в следующем месяце.

Какая ситуация с горючим

Директор "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн рассказывает, что уже долгое время цены на топливо в Украине держатся на одном уровне. Даже несмотря на возвращение акциза. По его мнению, главная причина – отсутствие дефицита.

Сергей Куюн Директор "Консалтинговая группа А-95" Когда существует дефицит, соответственно, есть высокая цена на горючее. Сейчас мы видим, что дефицита в Украине нет. И фактически вот эти наценки на АЗС соответствуют довоенному уровню. То есть рынок устроился, соответственно уже более или менее сбалансирован в цене.

Также следует напомнить, что 5 декабря вступит в силу ограничение цены на российскую нефть странами G7 вместе с которым будет действовать эмбарго ЕС на нефтепродукты. Куюн подчеркивает, что это все же вызывает беспокойство у трейдеров, поскольку дизельное топливо зависит от этого. Однако уверен, что все будет хорошо, ведь план действий уже есть.

Мы видим, что уже нарабатывается план по замене российского топлива поставками из Азии и Ближнего Востока. Кроме того, активно создаются запасы топлива. Поэтому думаю, что все будет хорошо,

– рассказывает он.

Чего ждать от продовольственных цен

Эксперты прогнозируют, что тенденция удорожания продуктов продлится до конца года. Этому будет способствовать и рост инфляции в Украине.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Все будет дорожать. У нас в сентябре инфляция 24%. Национальный банк и Министерство экономики заявили, что до конца года будет 30%. Продовольственная корзинка будет где-то под 38% роста.

По мнению аналитика УКАБ Максима Гопки, не стоит ожидать снижения цен на какие-либо продукты, хотя и не исключает, что какие-то товары могут остановиться у цен.

Максима Гопко Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) В целом подорожает все просто в разном процентном соотношении, учитывая уже упомянутые энергетический фактор, зерновой коридор, ситуацию на фронте и так далее.

Рынок недвижимости

НБУ в последнем отчете резюмировало, что в ближайшие месяцы цены будут расти высокими темпами, а инфляция сырых продуктов в дальнейшем будет ускоряться и превысит 50% в следующие два квартала. Главными драйверами в росте цен регулятор назвал увеличение расходов, вызванных войной, и дорогие энергоносители.

На рынке недвижимости чувствуется спад, а цены существенно ниже довоенных. Дело в том, что они зависят от спроса, а он заметно спал. Эксперт по рынку недвижимости подчеркнул, что в целом ситуация на рынке зависит от событий на фронте и успехов Украины. Вместе с тем существенных изменений до конца года не ожидается. Он также отметил и незначительное оживление на рынке.

Юрий Пита Президент ассоциации недвижимости Украины Начиная с июня месяца количество сделок купли-продажи увеличивается, так что люди готовы покупать недвижимость.

В разрезе регионов ситуация следующая:

В западных регионах страны цены практически не изменились, незначительное снижение в среднем до 10%, например, в Закарпатье цены даже выросли в среднем на 20%;

В центральных регионах, в которые можно отнести Киев, цены снизились в среднем на 15 – 20%;

В восточных регионах понижение цен наблюдается на уровне 30% и более;

Западные регионы будут занимать более лидирующие позиции по сделкам, цены будут стабильны, в центральных регионах существенных изменений не будет, цены в более дорогих сегментах снизятся еще на 10–15%, на востоке ситуация будет зависеть от освобождения этих регионов и приближения нашей победы,

– делится Пита.

Тариф на электроэнергию для бизнеса может измениться

Тариф на электроэнергию с 1 ноября для населения (бытовых потребителей) останутся неизменными, такое обещание дали в Минэнерго. Вместе с тем бизнес в следующем месяце могут ожидать изменения.

Олег Попенко Эксперт по ЖКУ, председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг Я думаю, что тарифы для населения не будут подниматься и уже есть соответствующие заявления, что принципиально тарифы для населения останутся на старом уровне. А вот тарифы для бизнеса действительно планируют поднять с 1 ноября, и уже давно этот вопрос обсуждается.

Тариф для бытовых потребителей

семьи (домохозяйства), потребляющие менее 250 киловатт-часов в месяц, платят по тарифу 1,44 гривны за киловатт-час;

те, кто потребляет более 250 киловатт-часов – 1,68 гривны.

Тариф на электроэнергию для бизнеса

Что касается тарифов, то, по мнению эксперта, в этом случае только встает вопрос, до какого уровня будут поднимать тарифы. Ведь в сентябре велись разговоры о том, что прайс-кепы на тарифы для бизнеса будут на уровне 5 гривен "то есть это максимальная стоимость электроэнергии без доставки, распределения, то сегодня уже есть предложения и проект НКРЭКУ, что тарифы будут на уровне 6 гривен".

То есть фактически электроэнергия будет стоить для бизнеса на уровне 7 – 7,5 гривны,

– резюмирует эксперт.