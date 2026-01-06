Кабмин ускорил прохождение таможни во время военного положения

Государственной таможенной службе поручили обеспечить ускорение выполнения некоторых таможенных формальностей во время военного положения в Украине. Речь идет о товарах, которые перемещаются водным транспортом и находятся в портах.

Как ускорить таможенные процедуры в портах?

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабинета министров Украины №1767 от 24 декабря 2025 года. Таким образом правительство внесло изменения в постановления №451 от 21 мая 2012 года и №1091 от 27 сентября 2022 года.

По данным Ассоциации международных экспедиторов Украины, более быстрые процедуры – это о безопасности грузов и людей. Ведь чем меньше времени транспорт и персонал проводят в зоне риска, тем ниже риски во время воздушных тревог.

Это критично для сотрудников портов и терминалов, экспедиторов, водителей и всех, кто обеспечивает движение грузов,

– говорится в объяснении.

Кроме того, АМЭУ описала изменения в процедуре оформления грузов:

больше "цифры" вместо бумаги – таможня может использовать сведения о транспортных средствах, заезжающих в порт для вывоза товаров, которые подают участники портового сообщества;

pre-clearance для контейнеров в транзите – предусмотрен выпуск контейнерных товаров в режим транзита, в частности внутреннего, до въезда автотранспорта в порт (если система управления рисками не сформировала формы контроля, требующие визуальных или физических действий должностных лиц);

приоритетность выполнения таможенных формальностей в отношении товаров, загруженных в транспортные средства в портах;

внутренний транзит украинских товаров – без обеспечения уплаты таможенных платежей (по определенной нормой ТКУ).



Процедура оформления грузов в портах до и после изменений / АМЭУ

