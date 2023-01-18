В Дия можно проверить свою будущую пенсию: как это сделать

Для того чтобы узнать размер своей пенсии, нужно воспользоваться своим кабинетом в Дия. Там можно посмотреть сколько вы заработали и сколько уже начислено пенсии.

Как проверить размер пенсии

Прежде всего заметим, что просмотреть данные вы сможете только в вебверсии Дия. В приложении на смартфоне этого сделать не получится.

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Зайдите в свой кабинет и выберите раздел Услуги;

Нажмите Пенсии, льготы и помощь и выберите необходимую функцию: Справка о доходах пенсионера, Назначение пенсии, Перерасчет пенсии, Справка ОК-5, Справка ОК-7 и т.д.

Справка ОК-5 необходима для того, чтобы узнать информацию о суммах заработка для начисления пенсии, страхового стажа, уплаты страховых взносов.

Справка ОК-7 – сведения о суммах заработной платы, с которой уплачивается ЕСВ и страховой стаж за период с 2011 года. В основном используется для определения страхового стажа для расчета сумм больничных, начисления пособия по безработице и т.д.

На сколько повысят пенсии в 2023 году

Украинцам перечислят пенсии весной этого года. Пенсионеры, получающие сумму в 6 250 гривен, могут получить дополнительные 1 500 гривен.

одни из самых высоких пенсий получает всего 7,3% пенсионеров, то есть 776 328 человек. Их пенсия составляет 14 676 гривен.

Если же расчетный размер пенсии будет меньше, чем минимальная пенсия, индексация не пройдет. Однако если он будет все же близок к фактическому, повышение будет около 24%.

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Можно ли оформить пенсию дистанционно

Воспользуйтесь вебпорталом электронных услуг на сайте Пенсионного фонда;

Перейдите на вкладку "Заявление о назначении пенсии";

Ознакомьтесь с информацией на экране и перейдите по ссылке "Вход";

После входа выберите раздел "О пенсионном обеспечении", а затем вкладку "Заявление на назначение пенсии";

Согласитесь на дистанционное информирование, выбрав способ получения уведомлений об обработке заявления;

Нажмите кнопку "Продолжить" и выберите вид пенсии, например "Пенсия по возрасту";

Заполните анкету и согласитесь на передачу и обработку своих персональных данных;

Прикрепите скан-копии документов, список которых будет приведен перед формированием заявления.

Для входа в личный кабинет следует воспользоваться квалифицированной электронной подписью (КЭП).