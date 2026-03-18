Придут домой без предупреждения: какую проверку проводит Госстат и кого касается
- В Украине Госстат начал новый опрос об уровне жизни и доходов, в котором участвуют 22 региона, исключая области с боевыми действиями.
- Опрос является добровольным, данные конфиденциальны, а результаты используют для решений общественных вопросов.
В Украине началась новая проверка дохода граждан. Однако она касается не всех. В Госстате выбрали определенное количество семей, чтобы опросить их об уровне жизни и заработка.
К кому придут проверить доходы?
О том, как в Украине внедряют новую систему, предупреждает Госстат.
Так с середины марта началось обследование, которое продлится до июня 2026 года. К украинцам могут прийти домой или позвонить и спросить об уровне доходов, условиях жизни.
Заметьте! Исследование проходит по европейской методике EU-SILC.
Известно, что из всех украинских семей выбрали более 18 тысяч домохозяйств в 22 регионах. Правда, в областях, где продолжаются боевые действия, опрос проводить не будут.
Интересно, что семьи, которые отобрали нельзя заменить другими. Именно их ответы будут иметь ключевое значение для результатов.
Обратите внимание! В Украине планируют оставить инициативу, сделать ее на ежегодной основе.
Однако исследование является добровольным. То есть человек имеет право отказаться. Однако в службе отмечают важность коммуникации с обществом. В частности выводы будут применять для:
- преодоления бедности;
- повышения уровня жизни;
- усиления социальной защиты.
Поэтому, украинцы должны почувствовать положительное влияние от такого "общения" со специалистами, в частности через будущую поддержку государства.
Как пройти опрос?
Отмечается, что к людям, чьи адреса попали в выборку, будут приходить интервьюеры.
Важно! Специалист должен показать служебное удостоверение и удостоверение личности.
Однако, если "очно" пройти опрос не удастся, есть еще 2 варианта. Можно заполнить соответствующую анкету на сайте Госстатистики или связаться со специалистом через звонок.
Отмечается, что информация, которую предоставят украинцы, будет конфиденциальной. В то же время будут спрашивать о базовых определениях личности – пол, возраст, семейное положение, образование. Отдельная тема – жилье, работа, доходы, материальное положение.
Что еще нужно знать о работе Госстата?
Накануне в комментарии для Укринформа, Арсен Макарчук, глава Государственной службы статистики рассказал о восстановлении обязательной статистической отчетности.
Мы восстановили способность не только рассчитывать новые показатели, но и заполнить пробелы, которые существовали с 2022 года,
– отметил Макарчук.
То есть это полноценное восстановление работы службы впервые после 24 февраля 2022 года.
В частности Макарчук сказал, что наверстать пропущенную работу из-за войны планируют до июля 2026 года.
Это возвращает нас к более активному режиму статистического производства, одновременно возвращает нас к более активному диалогу с международным сообществом по поводу актуализации статистической методологии и совместного движения в развитии официальной статистики в мире,
– добавил глава Госстата.
Он отметил, что даже во время войны служба публиковала на сайте ключевые показатели. Например, индекс потребительских цен, оценка ВВП.
Каковы основные показатели Госстата?
Известно, что Государственная служба статистики установила уровень инфляции в феврале 2026 года как 1% против января. Но если сравнивать с февралем 2025 года – это 7,6%.
Больше всего подорожали овощи, на 13%. Также мобильная связь – цен выросли на 9,1%.
В частности ранее сообщалось, что Госстат установил среднюю зарплату в Украине. В декабре 2025 года сумма выплаты была 30 926 гривен. Показатель вырос на 13,8%.