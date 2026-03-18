Придут домой без предупреждения: какую проверку проводит Госстат и кого касается

В Украине началась новая проверка дохода граждан. Однако она касается не всех. В Госстате выбрали определенное количество семей, чтобы опросить их об уровне жизни и заработка.

К кому придут проверить доходы?

О том, как в Украине внедряют новую систему, предупреждает Госстат.

Так с середины марта началось обследование, которое продлится до июня 2026 года. К украинцам могут прийти домой или позвонить и спросить об уровне доходов, условиях жизни.

Заметьте! Исследование проходит по европейской методике EU-SILC.

Известно, что из всех украинских семей выбрали более 18 тысяч домохозяйств в 22 регионах. Правда, в областях, где продолжаются боевые действия, опрос проводить не будут.

Интересно, что семьи, которые отобрали нельзя заменить другими. Именно их ответы будут иметь ключевое значение для результатов.

Обратите внимание! В Украине планируют оставить инициативу, сделать ее на ежегодной основе.

Однако исследование является добровольным. То есть человек имеет право отказаться. Однако в службе отмечают важность коммуникации с обществом. В частности выводы будут применять для:

преодоления бедности;

повышения уровня жизни;

усиления социальной защиты.

Поэтому, украинцы должны почувствовать положительное влияние от такого "общения" со специалистами, в частности через будущую поддержку государства.

Как пройти опрос?

Отмечается, что к людям, чьи адреса попали в выборку, будут приходить интервьюеры.

Важно! Специалист должен показать служебное удостоверение и удостоверение личности.

Однако, если "очно" пройти опрос не удастся, есть еще 2 варианта. Можно заполнить соответствующую анкету на сайте Госстатистики или связаться со специалистом через звонок.

Отмечается, что информация, которую предоставят украинцы, будет конфиденциальной. В то же время будут спрашивать о базовых определениях личности – пол, возраст, семейное положение, образование. Отдельная тема – жилье, работа, доходы, материальное положение.

Что еще нужно знать о работе Госстата?

Накануне в комментарии для Укринформа, Арсен Макарчук, глава Государственной службы статистики рассказал о восстановлении обязательной статистической отчетности.

Мы восстановили способность не только рассчитывать новые показатели, но и заполнить пробелы, которые существовали с 2022 года,

– отметил Макарчук.

То есть это полноценное восстановление работы службы впервые после 24 февраля 2022 года.

В частности Макарчук сказал, что наверстать пропущенную работу из-за войны планируют до июля 2026 года.

Это возвращает нас к более активному режиму статистического производства, одновременно возвращает нас к более активному диалогу с международным сообществом по поводу актуализации статистической методологии и совместного движения в развитии официальной статистики в мире,

– добавил глава Госстата.

Он отметил, что даже во время войны служба публиковала на сайте ключевые показатели. Например, индекс потребительских цен, оценка ВВП.

Каковы основные показатели Госстата?