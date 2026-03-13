Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Государственную службу статистики.

Как будет происходить исследование?

В Госстате объяснили, что целью этой инициативы является выяснение реального уровня доходов и условий жизни украинцев, чтобы понять, какие семьи сегодня больше всего нуждаются в поддержке.

Полученные результаты помогут не просто оценить уровень благосостояния населения, но и разработать программы социальной поддержки и определить приоритеты развития для принятия решений на государственном и региональном уровнях,

– говорится в сообщении.

Для участия в исследовании случайным методом отобрали более 18 тысяч домохозяйств в 22 регионах Украины, в частности в Киеве. Обследование не будут проводить на временно оккупированных территориях и в зонах активных боевых действий.

Отобранные домохозяйства посетят уполномоченные работники органов статистики. Они предложат несколько способов участия в опросе:

сразу во время личного визита;

по телефону в удобное время;

через электронную анкету на сайте Госстата.

Во время визита интервьюеры будут предъявлять служебное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. В Госстате также отмечают, что вся полученная информация является конфиденциальной. Участие в исследовании добровольное, однако ответы отобранных домохозяйств важны для точности результатов, поскольку их не могут заменить другими участниками.

