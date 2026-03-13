Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Государственную службу статистики.
Читайте также Опросы показывают, что украинцы хотят мира при одном условии, – историк
Как будет происходить исследование?
В Госстате объяснили, что целью этой инициативы является выяснение реального уровня доходов и условий жизни украинцев, чтобы понять, какие семьи сегодня больше всего нуждаются в поддержке.
Полученные результаты помогут не просто оценить уровень благосостояния населения, но и разработать программы социальной поддержки и определить приоритеты развития для принятия решений на государственном и региональном уровнях,
– говорится в сообщении.
Для участия в исследовании случайным методом отобрали более 18 тысяч домохозяйств в 22 регионах Украины, в частности в Киеве. Обследование не будут проводить на временно оккупированных территориях и в зонах активных боевых действий.
Отобранные домохозяйства посетят уполномоченные работники органов статистики. Они предложат несколько способов участия в опросе:
- сразу во время личного визита;
- по телефону в удобное время;
- через электронную анкету на сайте Госстата.
Во время визита интервьюеры будут предъявлять служебное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. В Госстате также отмечают, что вся полученная информация является конфиденциальной. Участие в исследовании добровольное, однако ответы отобранных домохозяйств важны для точности результатов, поскольку их не могут заменить другими участниками.
Кто в Украине зарабатывает больше всего?
Среди наиболее оплачиваемых вакансий в Украине остались профессии из сферы строительства, в частности фасадчики и каменщики. Однако уже в январе 2026 года к такому перечню добавилась новая категория – служба в Силах обороны.
Всего за четыре года медианная заработная плата в Украине выросла почти на 94%, тогда как количество вакансий увеличилось на 13%.
В то же время статистика показывает, что спрос со стороны работодателей за это время существенно не изменился. Больше всего вакансий и в дальнейшем предлагают в розничной торговле и логистике, где чаще всего ищут продавцов и водителей.