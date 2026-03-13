Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації з посиланням на Державну службу статистики.

Як відбуватиметься дослідження?

У Держстаті пояснили, що метою цієї ініціативи є з'ясування реального рівня доходів та умов життя українців, щоб зрозуміти, які сім’ї сьогодні найбільше потребують підтримки.

Отримані результати допоможуть не просто оцінити рівень добробуту населення, а й розробити програми соціальної підтримки та визначити пріоритети розвитку для ухвалення рішень на державному та регіональному рівнях,

– йдеться в повідомленні.

Для участі у дослідженні випадковим методом відібрали понад 18 тисяч домогосподарств у 22 регіонах України, зокрема у Києві. Обстеження не проводитимуть на тимчасово окупованих територіях і в зонах активних бойових дій.

Відібрані домогосподарства відвідають уповноважені працівники органів статистики. Вони запропонують кілька способів участі в опитуванні:

одразу під час особистого візиту;

телефоном у зручний час;

через електронну анкету на сайті Держстату.

Під час візиту інтерв'юери пред'являтимуть службове посвідчення та документ, що посвідчує особу. У Держстаті також наголошують, що вся отримана інформація є конфіденційною. Участь у дослідженні добровільна, однак відповіді відібраних домогосподарств важливі для точності результатів, оскільки їх не можуть замінити іншими учасниками.

