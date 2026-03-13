Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації з посиланням на Державну службу статистики.
Як відбуватиметься дослідження?
У Держстаті пояснили, що метою цієї ініціативи є з'ясування реального рівня доходів та умов життя українців, щоб зрозуміти, які сім’ї сьогодні найбільше потребують підтримки.
Отримані результати допоможуть не просто оцінити рівень добробуту населення, а й розробити програми соціальної підтримки та визначити пріоритети розвитку для ухвалення рішень на державному та регіональному рівнях,
– йдеться в повідомленні.
Для участі у дослідженні випадковим методом відібрали понад 18 тисяч домогосподарств у 22 регіонах України, зокрема у Києві. Обстеження не проводитимуть на тимчасово окупованих територіях і в зонах активних бойових дій.
Відібрані домогосподарства відвідають уповноважені працівники органів статистики. Вони запропонують кілька способів участі в опитуванні:
- одразу під час особистого візиту;
- телефоном у зручний час;
- через електронну анкету на сайті Держстату.
Під час візиту інтерв'юери пред'являтимуть службове посвідчення та документ, що посвідчує особу. У Держстаті також наголошують, що вся отримана інформація є конфіденційною. Участь у дослідженні добровільна, однак відповіді відібраних домогосподарств важливі для точності результатів, оскільки їх не можуть замінити іншими учасниками.
Хто в Україні заробляє найбільше?
Серед найбільш оплачуваних вакансій в Україні залишились професії зі сфери будівництва, зокрема фасадники та мулярі. Однак уже в січні 2026 року до такого переліку додалася нова категорія – служба в Силах оборони.
Загалом за чотири роки медіанна заробітна плата в Україні зросла майже на 94%, тоді як кількість вакансій збільшилася на 13%.
Водночас статистика показує, що попит з боку роботодавців за цей час суттєво не змінився. Найбільше вакансій і надалі пропонують у роздрібній торгівлі та логістиці, де найчастіше шукають продавців і водіїв.