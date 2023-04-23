Для украинцев готовят масштабную проверку пенсий: кто потеряет выплаты

Правительство планирует проверить правомерность предоставления пенсионных выплат украинцам. Часть пенсионеров может лишиться права на получение денежного довольствия.

Что конкретно будут проверять

На сайте ФПУ опубликован проект приказа "Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания". Согласно ему, будут проверять соблюдение требований обмена информацией о персональной информации пенсионеров.

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Также проверят, правильно ли указаны персональные данные получателей выплат и правомерность предоставления пенсий.

Кто может не "пройти" проверку

После такой проверки некоторые могут потерять право получать денежные выплаты от государства. Отменить выплату могут если:

найдут ошибку в фамилии;

окажется, что пенсию получали по фальшивым документам;

человек не получает деньги в течение шести месяцев;

пенсионер стал переселенцем и куда-то переехал;

гражданин прожил определенное время за границей (пенсию не будут платить только за время пребывания не в Украине).

Условия, позволяющие лишить гражданина Украины пенсии, регулируются законом об "Обязательном общегосударственном пенсионном страховании".

Что будет с пенсией, если вы уедете за границу

Выехавшим за границу пенсионерам теперь будут присылать выплаты международными переводами. Деньги можно будет получать в отделении почты, в которое Укрпочта технически сможет отправить перевод.

что речь идет о пенсионерах, которые до этого получали пенсию наличными, а не на карточку – для последних ничего не изменится.

Напомним, что часть украинцев может потерять пенсию из-за расторжение соглашения с правительством России о трудовой деятельности и социальной защите граждан Украины и России. Это означает, что страховой стаж или документы оформлены в стране-агрессорке – у нас не будут признаваться.