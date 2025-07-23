Проверки под запретом: как мораторий дает фору "серым" схемам

Президент Владимир Зеленский поддержал мораторий на проверку украинских компаний государственными органами. Однако экономисты считают, что это решение не на пользу честному бизнесу.

Почему мораторий на проверки не полезен для бизнеса?

Когда государственные проверки прекращают на какое-то время, "серый бизнес" использует этот период, чтобы выработать схемы для своего обогащения и дожать конкурентов, которые работают честно, рассказал 24 Каналу экономист Олег Гетман.

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Поэтому, по его мнению, налоговая служба, Бюро экономической безопасности, правоохранительные органы должны продолжать проверки.

Они должны быть сосредоточены в первую очередь на тех, у кого обнаруживают наибольшие риски,

– отмечает Гетман.

Например, в определенном секторе работают 100 компаний, и 20 из них платят "минималку" работникам, а другие – по 30 00-40 000 гривен.

Государственные органы в таких случаях должны прийти с проверками к тем бизнесменам, которые, очевидно, пытаются обойти законодательные требования.

Олег Гетман Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE Украина В этом процессе важно четко зафиксировать законодательно критерии, согласно которым проверки должны быть направлены на тех, кто имеет чрезвычайно низкие налоговые показатели по НДС, по налогу на прибыль, по зарплатам и ряд других.

Другой экономист, Иван Ус, добавляет, что предыдущие попытки применить мораторий все равно приводили к тому, что государство впоследствии возвращалось к тщательной проверке бизнеса.

Дело в том, что моратории – это возможность для предпринимателей не заботиться о проверках со стороны государства и идти на определенные махинации, нарушая законодательство,

– отмечает Ус.

К тому, по его мнению, международные партнеры могут настаивать на необходимости проверок бизнеса.

Поэтому Украине следует ожидать определенных "звоночков" от тех, кто дает деньги и хочет знать, на что они тратятся, говорит экономист.