Работа и декрет: при каких условиях можно получить страховой стаж
- Период ухода за ребенком до трех лет засчитывается в стаж, но зависит от документов, предоставленных в зависимости от периода.
- Если женщина работает во время декретного отпуска, это время может быть засчитано как работа, а не как уход за ребенком.
Обычно в Украине женщины уходят в декретный отпуск, чтобы ухаживать за ребенком. Впоследствии украинцы возвращаются к работе. Однако возникает вопрос о зачислении страхового стажа.
Возможно ли получать стаж в декрете?
Все зависит в частности от периода пребывания в декрете, о чем сообщает издание "На Пенсии".
Согласно материалу, период ухода за ребенком до трех лет засчитывается в стаж. Но следует определять, какие документы нужны, чтобы его подтвердить.
- Если декрет был до 2004 года – достаточно только свидетельства о рождении ребенка;
- в 2004 году – следует предоставить справку из соцзащиты о получении помощи;
- после 2004 года – данные должны быть в реестре застрахованных лиц.
В то же время если женщина вышла на работу, даже на полставки, то это не считается отпуском по уходу за ребенком. Почему? Дело в том, что человек официально трудоустроен.
В таком случае это время могут засчитать в стаж как работу, а не как уход,
– объяснили в тексте.
Если человек работал на полставки после 2004 года, то важно проверить два пункта:
- платил ли работодатель в это время взносы в Пенсионный фонд;
- не были ли они меньше минимального страхового взноса.
Важно! Минимальный взнос в 2026 году изменился, о чем сообщали в ПФУ. Сейчас он составляет 1 902, 34 гривны в месяц. Максимальный взнос по состоянию на сегодня составляет 38 046,80 гривны.
Что еще следует знать о декретном отпуске?
- Сумма декретных выплат для застрахованных женщин в 2026 году составляет 100% от средней зарплаты. Сам отпуск длится 70 календарных дней до дня родов, а еще – 56 календарных дней после. Незастрахованным женщинам предусмотрена помощь в размере 7 тысяч гривен ежемесячно.
- В Украине привыкли, что идти в декрет должна женщина, то есть мать ребенка. Но оформить декретный отпуск могут еще и отец младенца, бабушка, дедушка, опекун, усыновитель или один из приемных родителей.