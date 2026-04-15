Работа и декрет: при каких условиях можно получить страховой стаж

Обычно в Украине женщины уходят в декретный отпуск, чтобы ухаживать за ребенком. Впоследствии украинцы возвращаются к работе. Однако возникает вопрос о зачислении страхового стажа.

Возможно ли получать стаж в декрете?

Все зависит в частности от периода пребывания в декрете, о чем сообщает издание "На Пенсии".

Согласно материалу, период ухода за ребенком до трех лет засчитывается в стаж. Но следует определять, какие документы нужны, чтобы его подтвердить.

Если декрет был до 2004 года – достаточно только свидетельства о рождении ребенка;

в 2004 году – следует предоставить справку из соцзащиты о получении помощи;

после 2004 года – данные должны быть в реестре застрахованных лиц.

В то же время если женщина вышла на работу, даже на полставки, то это не считается отпуском по уходу за ребенком. Почему? Дело в том, что человек официально трудоустроен.

В таком случае это время могут засчитать в стаж как работу, а не как уход,

– объяснили в тексте.

Если человек работал на полставки после 2004 года, то важно проверить два пункта:

платил ли работодатель в это время взносы в Пенсионный фонд; не были ли они меньше минимального страхового взноса.

Важно! Минимальный взнос в 2026 году изменился, о чем сообщали в ПФУ. Сейчас он составляет 1 902, 34 гривны в месяц. Максимальный взнос по состоянию на сегодня составляет 38 046,80 гривны.

