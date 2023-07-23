От 28 тысяч до 55 тысяч: какую зарплату можно получить в Украине

На сегодня уровень безработицы в Украине постепенно падает. Кое-где даже можно найти работу с зарплатой в размере 55 тысяч гривен и речь даже не об IT.

Сколько в Украине безработных

По данным Государственной службы занятости безработными с января по июнь 2023 года официально считалось 346 тысяч граждан. За этот период трудоустроили среди них 76,2 тысячи человек.

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В течение первого полугодия финансовую помощь по безработице получили 216,6 тысячи украинцев. Впрочем, интересно, что по информации от НБУ, количество зарегистрированных безработных, получающих помощь, снижается с июня 2022 года. С декабря прошлого года количество таких безработных стабильно ниже 100 тысяч.

Правило сезонности: что это такое

Средняя заработная плата украинцев составляет 11 тысяч гривен, сообщают в Госслужбе занятости.

Интересно, что на рынке может работать правило сезонности по работе. Это объясняет 24 Каналу Валентина Гаврюшенко, эксперт по рынку труда. Впрочем, по ее словам, это работает не для всех сфер деятельности и профессий.

Валентина Гаврюшенко Эксперт по рынку труда На самом деле, если у вас есть потребность в поиске – не нужно скрывать свое резюме в определенный период, идти в подполье и затишье. Напротив, нужно постоянно обновлять резюме, откликаться на вакансии. Если вы крутой и редкий специалист, работу сможете найти и 1 января. Но что касается сезонности, то в марте и апреле рынок труда действительно начинает раскачиваться и наступает настоящий ажиотаж. Вакансий становится больше, и это один из лучших периодов, чтобы начать активно искать работу. Например, весной безработными не останутся работники сферы общественного питания — заведения открывают летние веранды и заранее пополняют штат.

А вот уже летом начинается долгое затишье после майских праздников. Многие работники уходят в отпуск. Потому лето ассоциируется с расслабленным режимом труда. Обычно в это время появляется достаточно много вакансий на курортах, в летних лагерях и прибрежных городах – сфера услуг. Лето – сезон для педагогов и репетиторов. Очевидно, что лучше менять/искать работу в середине лета — работодатели достаточно активны и вакансий появляется много. В настоящее время меньше соискателей на рынке труда, а значит появляется больше шансов получить желаемую должность. Однако если уйти с предыдущей работы в мае-июне, не имея конкретного предложения, есть риск засидеться без работы,

– добавляет Гаврюшенко.

Какие профессии пользуются наибольшим спросом

По состоянию на июнь на сайтах поиска работы открыто около 90 тысяч вакансий (рост на 9%), что говорит о том, что работа в Украине есть и найти ее реально, даже несмотря на наступление низкого бизнес-сезона.

Следовательно, спрос на людей, которые умеют продавать, считать, водить и готовить, стабильный. Пятерка наиболее востребованных вакансий не изменилась. В июне работодатели активно искали бухгалтеров, поваров, водителей, менеджеров по продажам и продавцов-консультантов.

Традиционно остается спрос именно на квалифицированных работников с инструментом: швея, электрогазосварщик, токарь, фрезеровщик,

– говорит эксперт.

В Государственной службе занятости, например, назвали 8 профессий, которые работодатели чаще всего ищут сейчас. Это тракторист, водитель, токарь, продавец, повар, швея, слесарь и электрогазосварщик.

Кому платят больше всего, а кому меньше всего

По данным Work.ua сейчас получить высокую заработную плату можно не только в IТ-сфере. Уровень стартует от 28 тысяч до 55 тысяч. Речь идет о таких специальностях:

менеджеров по развитию, автоэлектриков – 28 тысяч гривен;

курьеров с авто – 29 тысяч гривен;

дизелистов, автомехаников, технологов по мебели, региональных менеджеров – 30 тысяч гривен;

координаторов по сбыту – 31 тысяча гривен;

3D-визуализаторов – 31,5 тысячи гривен;

риелторов, рихтовщиков – 32,5 тысячи гривен;

бизнес-аналитиков – 34 тысячи гривен;

менеджеров по работе с супермаркетами, эндодонтистов – 35 тысяч гривен;

водителей-международников – 40 тысяч гривен;

медиабайеров – 55 тысяч гривен;

По словам Валентины Гаврюшенко, средняя заработная плата по вакансиям, которые размещены на сайтах поиска работы в Украине, составляет 11 – 15 тысяч гривен. В частности, самая высокая заработная плата в следующих областях:

государственное управление и оборона – 17,9 тысячи гривен;

сфера информации и телекоммуникаций – 15 тысяч гривен;

заведения здравоохранения – 12,4 тысячи гривен;

добывающая промышленность и разработка карьеров – 12,2 тысячи гривен;

сфера поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 11,7 тысячи гривен;

финансы и страховая деятельность – 11,6 тысячи гривен;

водоснабжение, канализация, обращение с отходами – 11,5 тысячи гривен;

перерабатывающая промышленность – 11,3 тысячи гривен;

сфера транспорта – 11,3 тысячи гривен;

строительство – 11,2 тысячи гривен.

А вот минимальная заработная плата стартует от 7 до 10 тысяч гривен. Ее получают уборщики, санитары, консьержи, портье и посудомоечники.

Как изменится рынок труда через несколько лет

Собеседница говорит, что изменения будут ощутимы для всех сфер, не только для рынка труда, в будущем. Каждый прочувствует их на себе.

Ожидается существенный рост количества вакансий, связанных с цифровыми технологиями и цифровой торговлей. Также примерно на 10% вырастет количество рабочих мест в сфере образования и на 30% – в сфере сельского хозяйства и оборонной сферы,

– отмечает Гаврюшенко.

Из-за автоматизации и цифровизации некоторых процессов сокращения могут испытать кассиры, бухгалтеры, администраторы, секретари и другие работники: