Рада одобрила изменения в Бюджетный кодекс для соглашения об ископаемых с США

309 депутатов проголосовали за изменения в Бюджетный кодекс. Это поможет реализовать соглашение с США о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления.

Что известно о решении

Ко второму чтению текст законопроекта почти не изменился, сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

Вклад Украины будет состоять из половины средств, которые получены после вступления в силу Соглашения от:

ренты на добычу полезных ископаемых (нефть, газ, газовый конденсат и все, что указано в Приложении А к Соглашению) из новых лицензий;

выдачи новых спецразрешений на пользование недрами;

реализации государственной части продукции по новым соглашениям о разделе продукции.

Эти деньги будут зачисляться в специальный фонд государственного бюджета и по решению главного распорядителя (предположительно Минэкономики) будут перечисляться в Фонд восстановления. Напомню, что условно бы если бы такое соглашение работало бы 5 лет уже с 2019 года, то это бы принесло где-то 71 миллион долларов,

– сообщил Железняк.

Фонд реконструкции

В пятницу, 23 мая, Украина и Соединенные Штаты завершили все процедуры для запуска Фонда восстановления Украина–США.

Министр экономики Юлия Свириденко отметила, что переговорная команда выполнила поручение Президента. И благодаря ей создали настоящее партнерство, которое основано на равенстве, уважении к национальным интересам Украины и совместном управлении с Соединенными Штатами.

Последним шагом является дипломатическая нота от США.