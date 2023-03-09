Более 7 миллиардов долларов: Россия тратит сумасшедшие средства на массовые атаки по Украине

Сегодняшняя массовая ракетная атака была одной из самых масштабных за все разы. Количество выпущенных ракет достигало более 80 штук. Это обошлось россиянам в более 7 миллиардов долларов.

Напомним, что в ночь на 9 марта россияне в очередной раз осуществили ракетный террор по территории Украины. За словами Роман Свитана, военного эксперта, полковника запаса ВСУ и летчика-инструктора, с которыми он поделился с 24 Каналом, на этот раз они попробовали новую тактику

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Сколько Россия тратит на массовые ракетные атаки

Сегодняшняя масштабная атака состояла из практически всего спектра ракетного вооружения России. К примеру, были выпущены

По данным просветительского проекта от аналитического центра CASE Украина, за последние 5 месяцев страна-агрессорка выпустила по территории Украины 821 ракету. Их общая сумма составляет 7,4 миллиарда долларов.

С начала года, а именно в период с 31 декабря по 1 января была выпущена 31 ракета;

14 января – 33 ракеты;

26 января – 55 ракет;

10 февраля – 71 ракету;

А 9 марта – 81 ракету.

Однако отметим, что последний обстрел включает еще и ракеты С-300, которых раньше в статистике не было. Без них количество ракет составляет 68 ракет.

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Утренние последствия ракетной атаки