В США временно одобрили расчеты по энергетике с крупнейшими банками из России

30 апреля 2024, 11:46
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Источник:

Радио Свобода

Министерство финансов США разрешило проводить финансовые операции с банками России в сфере энергетики. Разрешение будет работать до 1 ноября 2024 года.

С кем США разрешили расчеты

Поэтому среди российских банков, которые получили лицензию есть:

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  • ВТБ;
  • Центробанк;
  • Сбербанк;
  • Альфа-банк;
  • "Открытие";
  • Совкомбанк;
  • Росбанк;
  • ВЭБ.РФ;
  • "Зенит";
  • "Санкт-Петербург".

Соответствующая лицензия разрешает трансакции с российскими банками, связанные с производством, поставкой или обменом энергией любым способом.

Также связанными с энергетикой будут считаться трансакции, которые касаются следующих действий в отношении нефти и других энергоресурсов:

  • добычи;
  • производства;
  • переработки;
  • сжижения;
  • транспортировки;
  • покупки.

Россия применит ответные санкции

Недавно пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в России находится много западных денег, которые станут мишенью в случае, если ее замороженные активы передадут в пользу Украины.

Перспективы для судебного обжалования (конфискации российских активов) будут широко открыты. Россия воспользуется этим и будет бесконечно защищать свои интересы,
– сказал он.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова поддержала это мнение и сообщила, что страны Запада ждут ответные санкции.

Автор: Тетяна Стельмах