В США временно одобрили расчеты по энергетике с крупнейшими банками из России
Источник:Радио Свобода
Министерство финансов США разрешило проводить финансовые операции с банками России в сфере энергетики. Разрешение будет работать до 1 ноября 2024 года.
С кем США разрешили расчеты
Поэтому среди российских банков, которые получили лицензию есть:
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- ВТБ;
- Центробанк;
- Сбербанк;
- Альфа-банк;
- "Открытие";
- Совкомбанк;
- Росбанк;
- ВЭБ.РФ;
- "Зенит";
- "Санкт-Петербург".
Соответствующая лицензия разрешает трансакции с российскими банками, связанные с производством, поставкой или обменом энергией любым способом.
Также связанными с энергетикой будут считаться трансакции, которые касаются следующих действий в отношении нефти и других энергоресурсов:
- добычи;
- производства;
- переработки;
- сжижения;
- транспортировки;
- покупки.
Россия применит ответные санкции
Недавно пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в России находится много западных денег, которые станут мишенью в случае, если ее замороженные активы передадут в пользу Украины.
Перспективы для судебного обжалования (конфискации российских активов) будут широко открыты. Россия воспользуется этим и будет бесконечно защищать свои интересы,
– сказал он.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова поддержала это мнение и сообщила, что страны Запада ждут ответные санкции.