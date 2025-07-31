Рада проголосовала за принятие закона №13573. Решение поддержали 332 депутата. В этом законе говорится об изменениях в Бюджете 2025.

Как вырастут расходы Украины на оборону?

Закон №13573 включает только увеличение расходов на оборонный сектор, пишет 24 Канал со ссылкой на Ярослава Железняка.

Читайте также США вводят новые масштабные санкции: пострадает не только Иран

Ярослав Железняк Первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики За основу и в целом – 332 Я еще в мае говорил что там дыра на 400 миллиардов!

Благодаря этому решению, расходы на оборону вырастут на 412,3 миллиарда гривен. Из них: