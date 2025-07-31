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31 июля, 14:16
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Расходы на оборону будут увеличены: Рада приняла новый закон

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Рада приняла закон №13573, увеличивая расходы на оборону на 412,3 миллиарда гривен.
  • Увеличение включает 115 миллиардов на денежное обеспечение военных и 216 миллиардов на военную технику и вооружение.

Рада проголосовала за принятие закона №13573. Решение поддержали 332 депутата. В этом законе говорится об изменениях в Бюджете 2025.

Как вырастут расходы Украины на оборону?

Закон №13573 включает только увеличение расходов на оборонный сектор, пишет 24 Канал со ссылкой на Ярослава Железняка.

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Ярослав Железняк

Первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

За основу и в целом – 332 Я еще в мае говорил что там дыра на 400 миллиардов!

Благодаря этому решению, расходы на оборону вырастут на 412,3 миллиарда гривен. Из них:

  • 115 миллиардов долларов должно быть потрачено на денежное обеспечение военных;
  • 216 миллиардов долларов – закупка и производство военной техники, дронов и вооружения;
  • остальная сумма – другие потребности войска.