Почти 303 миллиарда гривен: в Украине увеличили расходы на оборону

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №10038 об увеличении расходов. В частности, на оборону выделят дополнительные 302,6 миллиарда гривен.

Глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа отметила, что принятию документа предшествовали 11,5 часа "интеллектуальных дискуссий" с нулевым результатом, поскольку не произошло никаких существенных изменений. Как известно, госбюджет на 2024 год в первом чтении был принят 20 сентября.

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Пидласа добавила, что зарплаты военнослужащим выплатят вовремя и в октябре, и в ноябре, и в декабре.

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В пресс-службе Министерства финансов объяснили, что 224,5 миллиарда гривен направят на зарплаты военнослужащих, а 78,1 миллиарда гривен используют для закупки спецтехники, военного оборудования, питания военных и других нужд:

Минобороны – +211 млрд;

МВД – +79,2 млрд;

СБУ – +4,2 млрд;

ГУР – +2,5 млрд;

Службе внешней разведки – +0,5 млрд;

Управлению государственной охраны – +0,2 млрд;

Минстратегпрому для выполнения программ развития ВПК – +4,4 млрд;

Администрации Госспецсвязи – +0,6 млрд.

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