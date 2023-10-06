Почти 303 миллиарда гривен: в Украине увеличили расходы на оборону
Источник:Роксолана Пидласа
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №10038 об увеличении расходов. В частности, на оборону выделят дополнительные 302,6 миллиарда гривен.
Глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа отметила, что принятию документа предшествовали 11,5 часа "интеллектуальных дискуссий" с нулевым результатом, поскольку не произошло никаких существенных изменений. Как известно, госбюджет на 2024 год в первом чтении был принят 20 сентября.
Вашему вниманию Рада приняла госбюджет на 2024 год в первом чтении
Пидласа добавила, что зарплаты военнослужащим выплатят вовремя и в октябре, и в ноябре, и в декабре.Обратите внимание! На заседании парламента 6 октября за увеличение расходов государственного бюджета на 2024 год проголосовали 313 депутатов.
Подробнее о расходах на оборону
В пресс-службе Министерства финансов объяснили, что 224,5 миллиарда гривен направят на зарплаты военнослужащих, а 78,1 миллиарда гривен используют для закупки спецтехники, военного оборудования, питания военных и других нужд:
- Минобороны – +211 млрд;
- МВД – +79,2 млрд;
- СБУ – +4,2 млрд;
- ГУР – +2,5 млрд;
- Службе внешней разведки – +0,5 млрд;
- Управлению государственной охраны – +0,2 млрд;
- Минстратегпрому для выполнения программ развития ВПК – +4,4 млрд;
- Администрации Госспецсвязи – +0,6 млрд.
Какая ситуация с экономикой Украины: последние новости
- Несмотря на активные военные действия, государственные предприятия смогли значительно пополнить бюджет. Их чистая финансовая прибыль составляет 91,3 миллиарда гривен.
- Кроме того, Всемирный банк под гарантии Великобритании предоставил Украине дополнительные 100 миллионов долларов. Благодаря этим средствам наша страна сможет сохранить макрофинансовую стабильность.
- Член совета Национального банка Украины Василий Фурман отметил, что волнения по поводу возможной девальвации гривны преждевременные. Даже в условиях "плавающего" курса гривны НБУ будет работать над сохранением макроэкономической стабильности нашей страны.