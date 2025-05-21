Шмыгаль рассказал сколько на самом деле тратит Украина на войну

За первые 4 месяца 2025 года на приоритетные расходы из бюджета потрачено 1,2 триллиона гривен. В частности, весомая часть из этих средств пошла на обеспечение ВСУ.

Во сколько обходится война в Украине

Всего с января по апрель на обеспечение украинских военных было потрачено 449 миллиардов гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.

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Указанная сумма распределилась так:

365 миллиардов гривен потратили на зарплаты военнослужащих;

еще 84 миллиарда гривен – на закупку оружия, техники и еды для оборонцев.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины В целом на безопасность и оборону потрачено более 60% от всех расходов общего фонда государственного бюджета. Все обязательства перед нашими защитниками государство выполняет вовремя и в полном объеме. Так будет и в дальнейшем.

Обратите внимание! Приоритетными также считаются социальные расходы. Речь идет, в частности, о соцвыплатах.