Как рассчитывается размер доплаты по возрасту сейчас

Размер возрастной доплаты определен ПФУ. Он зависит от возраста лица. В 2025 году эта доплата не росла.

Какая сейчас доплата по возрасту

Доплату по возрасту могут получить только пенсионеры старше 70 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой Пенсионный фонд.

Читайте также От 6 000 гривен: на какую пенсию может рассчитывать украинец с зарплатой 21 000 гривен

Эта доплата по состоянию на июнь 2025 года такова:

пенсионеры от 70 до 74 лет включительно имеют право на доплату – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

старше 80 лет – 570 гривен.

В то же время эта доплата может предоставляться не в полном объеме. Речь идет именно о моменте, когда эта выплата впервые назначается.

Начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а после дня рождения, поэтому за первый месяц она будет выплачена не полностью, а пропорционально этому количеству дней,

– говорится в сообщении ПФУ.

На такую доплату имеют право:

пенсионеры, получающие выплату по возрасту;

те, кто имеют общую пенсионную выплату менее 10 340,35 гривен.

Обратите внимание! Такая доплата назначается автоматически, если лицо соответствует определенным критериям.