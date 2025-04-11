Как получить пенсию 10 тысяч, если приобрел 40 лет стажа

На размер пенсии влияет много факторов, в частности, размер зарплаты и количество приобретенного стажа. Также играет роль возраст выхода на заслуженный отдых.

Как получить пенсию 10 тысяч при 40 годах стажа

Сейчас украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет. Для каждого возраста определено свое минимальное количество стажа, которое нужно приобрести, пишет 24 Канал.

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Обратите внимание! Все расчеты происходит через пенсионный калькулятор.

В 60 лет, чтобы иметь пенсию минимум 10 тысяч гривен, нужно получать зарплату не менее – 22,6 тысячи гривен.



Как получить пенсию не менее 10 тысяч гривен при 40 годах стажа / Скриншот Пенсионный калькулятор

Чтобы уйти на пенсию в 63 года, при таких условиях, необходимо иметь зарплату – 19,2 тысячи гривен.



Влияет ли стаж на пенсию / Скриншот Пенсионный калькулятор

В 65 лет выйти на пенсию при таких обстоятельствах легче всего. Чтобы получать указанную пенсионную выплату, будет достаточно зарплаты – 17,4 тысячи гривен.



Как стаж влияет на пенсию / Скриншот Пенсионный калькулятор

Стоит также заметить, что в 2025 году минимумы стажа для выхода на пенсию составляют: