II группа инвалидности в марте: какие выплаты начислят после индексации

С марта государство продолжает оказывать комплексную поддержку людям с инвалидностью, в частности через пенсионные выплаты, денежную помощь и систему льгот. И это не только о финансовом обеспечении после индексации, но и о доступе к реабилитационным программам.

Вырастет ли пенсия по инвалидности вследствие индексации?

С 1 марта после проведения индексации пенсий произошла корректировка выплат и для лиц с инвалидностью II группы. Поскольку такая пенсия определяется как 90% от рассчитанной пенсии по возрасту, мартовский перерасчет непосредственно влияет на итоговую сумму ежемесячного обеспечения.

Ведь в соответствии с нормами Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", размер пенсии по инвалидности зависит от страхового стажа и коэффициента заработка, с которого уплачивались взносы.

Поэтому после индексации повышение является индивидуальным: лица с большим стажем и высокой официальной зарплатой получат больший финансовый результат.

Как определяется право на пенсию по инвалидности в Украине?

Как объясняют в Пенсионном фонде Украины, право на пенсию по инвалидности для гражданских лиц предусматривает наличие необходимого страхового стажа: от 1 до 15 лет в зависимости от возраста установления инвалидности.

Вместе с этим, пенсию назначают со дня установления инвалидности, если обращение подано в течение трех месяцев, или с даты подачи заявления в случае более позднего обращения. Выплаты осуществляются на весь срок установленной инвалидности.

Какие действуют социальные гарантии для людей с инвалидностью?

Отдельные категории имеют специальные гарантии.

Для лиц, инвалидность которых связана с Чернобыльской катастрофой, в 2026 году установлен минимальный уровень пенсионного обеспечения для II группы.

Для ликвидаторов аварии действует повышенный принцип исчисления, однако не менее определенного процента средней заработной платы за предыдущий год.

Военнослужащим пенсию по инвалидности назначают независимо от продолжительности страхового стажа, если инвалидность наступила во время службы или не позднее чем через три месяца после увольнения.

Для лиц с инвалидностью вследствие боевых действий II группы размер выплаты определяется как 80% денежного обеспечения, для других военных – 60%.

Таким образом, мартовская индексация повышает пенсии для II группы в пределах общего коэффициента перерасчета, но конечная сумма зависит от индивидуальных параметров: страхового стажа, уровня заработка и правового статуса получателя.

Что еще следует знать об индексации в Украине?