Какая будет пенсия, если имеешь стаж 37 лет

Пенсия зависит от многих нюансов. Например, важным является доход. Также играет роль количество официального стажа, то есть, подтвержденного.

Как стаж влияет на время выхода на пенсию?

Возраст выхода на пенсию зависит от количества приобретенного стажа, сообщает ПФУ.

Сейчас эти требования следующие:

для выхода на пенсию в 60 лет , минимум составляет – 33 года страхового стажа;

, минимум составляет – 33 года страхового стажа; в 63 года минимум – 23 года страхового стажа;

минимум – 23 года страхового стажа; в 65 лет – 15 года страхового стажа.

Обратите внимание! Требования к количеству стажа для выхода на пенсию в 60 и 63 года будут расти до 2028 года, сообщает 7eminar.

37 лет стажа достаточно, чтобы уйти на пенсию в 60 лет. Кроме этого, при расчетах учтем, что:

лицо имело доход 10 000 гривен;

идет на заслуженный отдых на общих условиях.

Если учитывать приведенные выше данные, пенсионная выплата составит ориентировочно – 4 тысячи гривен.

Важно! Расчеты происходили через пенсионный калькулятор.

Какие еще нюансы важно знать, при выходе на пенсию?