Какая будет пенсия, если имеешь стаж 37 лет
- Для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь минимум 33 года страхового стажа.
- При стаже 37 лет и доходе 10 000 гривен, пенсионная выплата составит примерно 4 000 гривен.
Пенсия зависит от многих нюансов. Например, важным является доход. Также играет роль количество официального стажа, то есть, подтвержденного.
Как стаж влияет на время выхода на пенсию?
Возраст выхода на пенсию зависит от количества приобретенного стажа, сообщает ПФУ.
Сейчас эти требования следующие:
- для выхода на пенсию в 60 лет, минимум составляет – 33 года страхового стажа;
- в 63 года минимум – 23 года страхового стажа;
- в 65 лет – 15 года страхового стажа.
Обратите внимание! Требования к количеству стажа для выхода на пенсию в 60 и 63 года будут расти до 2028 года, сообщает 7eminar.
37 лет стажа достаточно, чтобы уйти на пенсию в 60 лет. Кроме этого, при расчетах учтем, что:
- лицо имело доход 10 000 гривен;
- идет на заслуженный отдых на общих условиях.
Если учитывать приведенные выше данные, пенсионная выплата составит ориентировочно – 4 тысячи гривен.
Важно! Расчеты происходили через пенсионный калькулятор.
Какие еще нюансы важно знать, при выходе на пенсию?
Украинские пенсионеры имеют право на ряд льгот. В частности, бесплатный проезд в некоторых видах городского транспорта. Также эта льгота распространяется на пригородную железную дорогу, то есть, например, электрички.
Украинские пенсионеры могут рассчитывать на увеличение пенсии в будущем. В частности, благодаря индексации или перерасчету. Например, как это произошло в апреле. Именно в этот период был осуществлен перерасчет пенсий, что коснулся исключительно работающих пенсионеров, которые приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа. Или же процедура проводилась в случае, когда с последнего перерасчета (назначения) выплаты прошло не менее 2 лет.