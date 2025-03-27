Украинцев предупредили об изменении размера субсидий: кого это касается

В Украине размер субсидий пересматривают дважды в год –в марте и августе, и он определяется уровнем дохода. Какая будет новая сумма субсидии, читайте дальше.

Кому пересмотрят размер субсидии

В марте и августе жилищную субсидию пересматривают для домохозяйств, чей среднемесячный совокупный доход изменился более чем на 50%, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины.

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При перерасчете выплат с марта 2025 года учитывают среднемесячный совокупный доход за III и IV кварталы 2024 года. Его сравнивают с доходами за I и II кварталы 2024 года, которые использовались для расчета субсидии на отопительный сезон.

Таким образом, у домохозяйств, у которых доходы уменьшились / увеличились более чем на 50%, с марта размер жилищной субсидии изменится: или увеличится, или уменьшится,

– сообщили в ПФУ.

В то же время этот перерасчет осуществляется автоматически, без необходимости в обращении граждан.

Интересно! По состоянию на январь 2025 года льготы и субсидии получали 2,779 миллиона домохозяйств. Из них 1,216 миллиона получали льготы на сумму 2,052 миллиарда гривен, а 1,474 миллиона – субсидии на 2,779 миллиарда гривен.