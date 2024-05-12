Их очень много: каковы возможности для развития украинской экономики

Развитие украинской экономики, прежде всего, связано с наращиванием военной мощи. Государство должно создать максимально либеральные условия для украинского бизнеса.

Такое мнение 24 Каналу высказал доктор экономических наук, председатель Adventer Group Андрей Длигач, отметив, что инновационные технологии помогают не только ВСУ, их можно экспортировать. Также важным фактором является человеческий капитал.

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Как развить экономику Украины

По словам Длигача, именно развитие оборонно-промышленного комплекса и инноваций в этой сфере дадут возможность ускорить экономическое восстановление Украины. Радиоэлектронные, беспилотные технологии и использование искусственного интеллекта – это не только помощь ВСУ, но и возможность экспорта продукции военного назначения и усиление других отраслей.

Первый наш драйвер – это цифровизация и инновации в экономике. Второй – человеческий капитал,

– подчеркнул доктор экономических наук.

Он пояснил, что человеческий капитал может стать возможностью для экономического роста. Именно для этого нужно сделать экономическое бронирование ключевого персонала для бизнеса, прежде всего, для инновационных кадров и тех, которые нужны для развития критической промышленности.

Также Длигач отметил, что нужно развивать современную, зеленую инфраструктуру. Финансирование международных партнеров, хоть оно является минимальным, пойдет на восстановление инфраструктуры, зеленую энергетику и металлургию.

Возможностей экономического роста в Украине много. Нужно, чтобы государство не определяло, благодаря чему мы будем расти, а чтобы оно создало максимально либеральные условия для бизнеса, помогло с созданием инновационной среды с доступом к кредитным ресурсам и тогда бизнес сам сделает экономический рост,

– прокомментировал доктор экономических наук.

Проблемы украинского бизнеса и как их решить

Сейчас украинский бизнес создал 1500 новых оборонных предприятий, которые изготавливают оружие, амуницию и т.д.

Однако, по словам Длигача, есть проблемы – нехватка персонала из-за миграции и структурной безработицы, отсутствие иностранных инвестиций, рост экспорта в объеме, а не в гривнах. Для примера, упал экспорт ИТ-продукции. Хотя есть и положительное явление – растет экспорт продуктов, а не сервисов.

Не следует считать, что у нас все плохо, но есть много чего, что нужно изменить, например, уменьшить давление силовиков на бизнес, либерализовать частичную экономику, дать доступ к государственному финансированию бизнеса, дать гарантированные государственные закупки для продукции военного назначения,

– отметил доктор экономических наук.

Распределение финансов во время войны

По словам Длигача, для многих международных партнеров Украина проходит сложный экономический период из-за войны достаточно успешно. Если бы не война, Украина имела бы возможность финансировать государственный бюджет самостоятельно. Однако сейчас все налоги и то, что может заработать государство, финансируют обороноспособность нашей страны, закупку оружия и выплаты украинским военным.

Все, что касается социальной сферы – это помощь наших международных партнеров. Эта помощь находится на достаточном уровне,

– отметил доктор экономических наук.

Несмотря на это нет гарантий, что в 2025 году партнеры профинансируют все необходимые расходы Украины.

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