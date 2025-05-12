Месторождения "редкоземель" оказались под оккупацией: что именно захватила Россия
- Часть месторождений редкоземельных металлов в Украине, в частности в центре и на юге, находится под оккупацией России.
- Азовское месторождение – единственное в Украине комплексное месторождение циркония и редкоземельных элементов, а Петрово-Гнутовское уникальное даже по мировым меркам.
Украина имеет большие перспективы добычи важных металлов, однако часть месторождений находится под оккупацией России. Некоторые из них уникальны даже по мировым меркам.
Какие месторождения захватила Россия
Редкоземельная группа минералов в Украине сконцентрирована на Приазовье, частично – на севере и в центре Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".
Смотрите также В Европе нет его месторождений, поэтому покупает у нас: каким редким минералом обладает Украина
В центральноукраинской зоне есть целый ряд месторождений – Азовское, Покровско-Киреевское, Петрово-Гнутовское, Мазуровское. Некоторые из них находятся в оккупации, в том числе и Шевченковское литиевое месторождение. Они перспективны и содержат целый ряд редких элементов, редкоземельных в том числе:
Если здесь будут присутствовать американские интересы, я думаю, что оккупация быстро там исчезнет. Потому что Штаты эту выгоду не пропустят, они будут искать резервы для пополнения своего производства, – говорит доктор геологических наук Елена Ремезова.
Чем уникальны месторождения
Восточное Приазовье имеет большие перспективы добычи важных металлов. Здесь расположены два главных месторождения редкоземельных металлов: Мазуровское и Азовское. Последнее – единственное в Украине комплексное месторождение циркония и редкоземельных элементов.
Петрово-Гнутовское месторождение – уникальное даже по мировым меркам. Его руда содержит много паризита – редкого минерала с церием, что почти не встречается в других странах.
Соглашение о недрах с США
17 апреля Украина и Соединенные Штаты подписали Меморандум относительно соглашения о полезных ископаемых. Этот документ демонстрировал намерение финализировать выгодное соглашение для обеих стран и был шагом к партнерству между ними.
Уже 1 мая Украина и США подписали Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США – Украина, окончательно согласовав все условия договора по полезным ископаемым.
По словам первой вице-премьер-министра Юлии Свириденко, Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США – Украина предусматривает создание фонда, который будет привлекать глобальные инвестиции в наше государство.
Ключевые положения соглашения между Украиной и США:
- полная собственность и контроль остаются за Украиной – это закреплено соглашением. Украина определяет, где и что добывать;
- равноправное партнерство – Фонд создается 50/50, Украина и США будут управлять им совместно. Ни одна из сторон не будет иметь преобладающего голоса;
- национальная собственность защищена. Компании вроде "Укрнафты" или "Энергоатома" остаются в собственности государства;
- в соглашении нет никаких упоминаний о долгах Украины перед США;
- соглашение соответствует Конституции и не меняет евроинтеграционный курс. Важно, что соглашение станет сигналом и для других мировых игроков, что с Украиной надежно сотрудничать долгосрочно – на десятилетия;
- фонд будет наполняться доходами исключительно с новых лицензий. 50% средств от новых лицензий на проекты в сфере критических материалов и нефти и газа будут поступать в бюджет после создания Фонда. Доходы от уже начатых проектов или запланированные в бюджете поступления не включаются в Фонд;
- для функционирования Фонда нужны только в бюджетный кодекс. Само же Соглашение должна ратифицировать Верховная Рада;
- США помогут привлекать дополнительные инвестиции и технологии;
- доходы и взносы Фонда не облагаются налогом ни в США, ни в Украине, чтобы инвестирование дало наибольшие результаты.
Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что достижение договоренности о создании Инвестиционного фонда реконструкции стало возможным благодаря инициативам Дональда Трампа, направленным на обеспечение устойчивого мира. Чиновник подчеркнул, что Вашингтон стремится способствовать завершению "жестокой и бессмысленной войны".