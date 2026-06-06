Правительство выделило миллиарды на местные дороги: какие участки будут ремонтировать

Правительство инициирует ремонт местных дорог в Украине, которые находятся в особо критическом состоянии. На эти цели уже выделили миллиарды гривен из бюджета.

Какие дороги будут ремонтировать

Об этом рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем заметке в социальных сетях.

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Отремонтируем критические участки дорог местного значения для повышения безопасности жителей и логистики Сил Обороны,

– отметила премьер-министр.

Глава правительства добавила, что на эти цели уже выделили дополнительно 3,5 миллиарда гривен. Деньги уже возьмут из резервного фонда на неотложный ремонт дорог местного значения.

Юлия Свириденко Премьер-министр Украины Для людей это вопрос безопасности и быстрого доступа к больницам, родильных, школ. Для наших Сил Обороны – это вопрос эвакуации, логистики и обеспечения подразделений.

Свириденко отметила, что финансирование распределят между всеми регионами Украины. Однако средства направят на конкретные участки, где ситуация наиболее критическая.

Важно! Средства на ремонт дорог правительство выделит на условиях софинансирования с местными бюджетами. То есть общины должны будут внести часть суммы от общей стоимости проекта, чтобы получить деньги от государства.

Какие дороги уже отремонтировали

Ранее в Украине завершили основной ремонт дорог государственного значения. По словам Свириденко, восстановили 14 миллионов метров квадратных дорожного покрытия. Это стало самым высоким показателем с начала полномасштабного вторжения России.

Как пояснил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, приоритетными для ремонта были маршруты, которые обеспечивают перевозку людей, грузов, а также работу бизнеса, экспорт, гуманитарную логистику и оборону государства.

Несмотря на сложные погодные условия и вызовы безопасности работы продолжались во всех областях страны,

– добавил Кулеба.

Наибольшие работы провели на основных дорогах страны:

М-06 Киев – Чоп;

М-05 Киев – Одесса;

М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск Новоазовск;

М-29 Харьков – Красноград – Перещепино – Днепр;

М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский.

Важно! После завершения первоочередных работ, по словам Кулебы, ресурсы направят на прифронтовые области.