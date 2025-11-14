Не только ЕС: еще две страны рассматривают "репарационные кредиты" для Украины

В Евросоюзе продолжаются активные обсуждения "репарационного кредита" для Украины за счет российских активов. Тем временем две страны вне блока готовы последовать примеру ЕС и предоставить Киеву похожие займы.

Кто может предоставить "репарационные кредиты" Украине?

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики и производительности Валдис Домбровскис после встречи министров финансов ЕС в Брюсселе 13 ноября, передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

По словам еврокомиссара, Великобритания и Канада дали понять ЕС, что готовы ввести механизм, подобный европейскому, о предоставлении "репарационных займов" Киеву с использованием замороженных российских активов, которые находятся на их территориях

Такой шаг этих государств позволил бы направить эти активы на дальнейшую финансовую поддержку Украины.

Кроме того, возможно участие Японии в "репарационном кредите".

Мы также поддерживаем контакты, например, с японскими властями по этому вопросу,

– добавил Домбровскис.

Какова ситуация по "репарационному кредиту"?

Сейчас в Евросоюзе главным противником использования замороженных российских активов для "репарационного займа" Украине является Бельгия, которая держит в своих финучреждениях большую часть этих средств. Правительство этой страны опасается рисков в случае судебных исков Кремля. Именно позиция Бельгии не позволила ЕС согласовать кредит на заседании Совета ЕС в конце октября, пишет Financial Times.

Сейчас Брюссель пытается убедить Бельгию изменить позицию. По словам Домбровскиса, Еврокомиссия очень серьезно работает над этим вопросом и понимает все связанные вызовы. Хотя он признал, что определенные риски по использованию средств Кремля действительно существуют.

Мы продолжаем активный диалог и работу с бельгийскими властями, но нужно понимать: риски сопровождают любые действия, направленные на сдерживание агрессора. Однако риски бездействия и нежелания сдерживать агрессора значительно больше,

– подчеркнул Домбровскис.

Важно! Еврокомиссия предложила предоставить Украине "репарационный кредит" в размере до 140 миллиардов евро на основе замороженных активов России, которые заблокированы в европейских финансовых учреждениях после полномасштабного вторжения в Украину.

