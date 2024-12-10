Проблемные точки: Шмыгаль назвал города, где есть большие трудности с отоплением

В двух городах Украины есть значительные трудности с отоплением, в частности из-за регулярных обстрелов. В настоящее время власти решают эту проблему.

Что сейчас происходит в Украине с отоплением

По состоянию на сейчас почти 100% всех объектов - жилых домов, больниц, школ, детсадов - подключены к теплу, сообщает 24 канал со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

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Однако проблемными точками все еще остаются Кривой Рог и Херсон. Последний в частности регулярно страдает от российских обстрелов.

Важно! Однако в этих городах продолжаются активные ремонтные и восстановительные работы.

Кто сможет реструктуризировать долги

В частности, некоторые предприятия могут реструктуризировать свои долги. Критерии для теплопоставщиков и водоканалов уже утвердили на заседании правительства 10 декабря.

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Так право на реструктуризацию долгов получат предприятия:

чья инфраструктура уничтожена или повреждена врагом; если они расположены на территории активных боевых действий.

Также сейчас прописывается алгоритм подачи заявки на реструктуризацию долга. Таким образом удастся уменьшить долговое давление на предприятия критической инфраструктуры прифронтовых территориях.

Обратите внимание! Эта инициатива необходима для успешного прохождения отопительного сезона.